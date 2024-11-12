За опасную дли жизни дорогу в отношении чиновника возбудили дело

Posted 12 ноября, 10:06
Published 12 ноября, 10:06
Modified 12 ноября, 10:08
Updated 12 ноября, 10:08
В ходе проверки специалисты установили, что дорожное покрытие не соответствовало требованиям безопасности, так как на проезжей части были обнаружены дефекты, нарушающие нормы по содержанию автомобильных дорог.
Прокурор района вынес представление главе администрации, на основании которого одно из должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. Также глава поселка получил постановление о возбуждении дела по статье, касающейся нарушений в содержании дорог. Мировой судья наложил на него штраф в размере 20 тысяч рублей.
После вмешательства прокуратуры и вынесенного постановления администрация привела дорогу в соответствие с государственными стандартами: ремонт был завершен, дефекты покрытия устранены.