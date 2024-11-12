За опасную дли жизни дорогу в отношении чиновника возбудили дело

Прокурор района вынес представление главе администрации, на основании которого одно из должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. Также глава поселка получил постановление о возбуждении дела по статье, касающейся нарушений в содержании дорог. Мировой судья наложил на него штраф в размере 20 тысяч рублей.