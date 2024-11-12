Дорожная инспекция по парковкам появится в Новосибирске

Posted 12 ноября, 05:22
Published 12 ноября, 05:22
Modified 12 ноября, 05:24
Updated 12 ноября, 05:24
По словам народного избранника, сотрудники ГАИ не успевают следить за парковками и брошенными автомобилями. Госавтоинспекторы наблюдают за безопасным движением на дорогах.
Для регулирования предложено создать специальную службу, которая будет ответственна только за парковки и автомобили на длительной стоянке, пишет Infopro54. Такая служба уже работает в Москве.
Сколько придется потратить денежных средств на ее создание, сейчас неизвестно. Однако окупит она себя оперативно. Чтобы этот законопроект одобрили, Валерий Ильенко собирается выйти на областной Минтранс. Ранее были названы адреса камер, штрафующих водителей.