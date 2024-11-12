Дорожная инспекция по парковкам появится в Новосибирске

Сколько придется потратить денежных средств на ее создание, сейчас неизвестно. Однако окупит она себя оперативно. Чтобы этот законопроект одобрили, Валерий Ильенко собирается выйти на областной Минтранс. Ранее были названы адреса камер, штрафующих водителей.