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Posted 6 ноября, 06:11

Published 6 ноября, 06:11

Modified 6 ноября, 06:13

Updated 6 ноября, 06:13

Камеры поставят в разных районах

Стали известны адреса новых камер, штрафующих новосибирских водителей

6 ноября 2024, 06:11
Фото: 1MI. Камеры поставят в разных районах
В Новосибирске поставят десятки новых камер, которые начнут фиксировать нарушения водителей, сообщили в «Центре организации дорожного движения».

До конца 2024 года в областной столице появятся 24 новых камер фиксации нарушения правил дорожного движения.

Они начнут регистрировать комплекс нарушений: проезд на запрещенный сигнал, непристегнутый ремень, игнорирование знаков, выезд за разметку и другое, пишет НГС. Водителям-нарушителям будут «прилетать» штрафы.

Как ранее объясняли в Минтрансе, задачей таких умных камер является дисциплинирование автомобилистов, а не штраф ради штрафа. Камеры появятся на следующих адресах в разных районах:

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Штраф#Водители#Камеры
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