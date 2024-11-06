Стали известны адреса новых камер, штрафующих новосибирских водителей

Posted 6 ноября, 06:11
Published 6 ноября, 06:11
Modified 6 ноября, 06:13
Updated 6 ноября, 06:13
До конца 2024 года в областной столице появятся 24 новых камер фиксации нарушения правил дорожного движения.
Они начнут регистрировать комплекс нарушений: проезд на запрещенный сигнал, непристегнутый ремень, игнорирование знаков, выезд за разметку и другое, пишет НГС. Водителям-нарушителям будут «прилетать» штрафы.
Как ранее объясняли в Минтрансе, задачей таких умных камер является дисциплинирование автомобилистов, а не штраф ради штрафа. Камеры появятся на следующих адресах в разных районах: