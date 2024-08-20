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Камеры способны определять целый ряд нарушений

Новые камеры для фотофиксации появились в Новосибирске: называем адреса

20 августа 2024, 12:26
Фото: 1MI
Камеры способны определять целый ряд нарушений
Автоматические комплексы для выявления нарушителей правил дорожного движения появились в Центральном и Ленинском районах.

Муниципальный «Центр организации дорожного движения» сообщил в своем телеграм-канале об установке трех новых комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Устройства срабатывают при проезде на запрещающий сигнал светофора, игнорировании стоп-линии и знаков ограничения скорости. Кроме того, камеры распознают непристегнутых ремнями безопасности водителей и пассажиров.

В Левобережье камеры начали работу на перекрестках улиц Котовского с Ватутина и Геодезической с Блюхера. В центре города — на пересечении Советской с Гоголя.

Бороться с теми, кто паркует автомобили на газонах и детских площадках, мэрия намерена при помощи портативного переносного комплекса «ПаркНет». Пока куплен только один экземпляр, который используют в Кировском районе.

Штрафующую водителей камеру поставили на Большевистской в Новосибирске
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#Транспорт#Новосибирск#Штрафы#Авто#Камеры видеофиксации
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