Новые камеры для фотофиксации появились в Новосибирске: называем адреса

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Муниципальный «Центр организации дорожного движения» сообщил в своем телеграм-канале об установке трех новых комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Устройства срабатывают при проезде на запрещающий сигнал светофора, игнорировании стоп-линии и знаков ограничения скорости. Кроме того, камеры распознают непристегнутых ремнями безопасности водителей и пассажиров.
В Левобережье камеры начали работу на перекрестках улиц Котовского с Ватутина и Геодезической с Блюхера. В центре города — на пересечении Советской с Гоголя.
Бороться с теми, кто паркует автомобили на газонах и детских площадках, мэрия намерена при помощи портативного переносного комплекса «ПаркНет». Пока куплен только один экземпляр, который используют в Кировском районе.