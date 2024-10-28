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Posted 28 октября, 09:14

Published 28 октября, 09:14

Modified 28 октября, 09:16

Updated 28 октября, 09:16

Блогер получила штраф

Блогершу из Новосибирска оштрафовали за надпись на скале

28 октября 2024, 09:14
Фото: Артем Шершнев. atas.info
Блогер получила штраф
В другом регионе оштрафовали новосибирскую блогершу, о чем сообщает прокуратура.

Женщина приехала этим летом в Республику Алтай. Там она решила сделать несколько фотографий. Для креативности она написала на скале свою фамилию. Этот момент блогер хотела запечатлеть в памяти, как и сотни других туристов.

Местные жители устроили борьбу с такими творческими людьми. Они начали заявлять в полицию, а нарушителей теперь штрафуют. Сибирячка должна выплатить 2,5 тысячи в бюджет государства.

Известно, что надпись уже удалили. По данной статье (несанкционированное нанесение надписей на памятниках и скалах), максимальное наказание в виде штрафа составляет 5 тысяч рублей.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Алтай#Блогер#Штраф
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