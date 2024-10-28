Блогершу из Новосибирска оштрафовали за надпись на скале

Posted 28 октября, 09:14
Published 28 октября, 09:14
Modified 28 октября, 09:16
Updated 28 октября, 09:16
Женщина приехала этим летом в Республику Алтай. Там она решила сделать несколько фотографий. Для креативности она написала на скале свою фамилию. Этот момент блогер хотела запечатлеть в памяти, как и сотни других туристов.
Местные жители устроили борьбу с такими творческими людьми. Они начали заявлять в полицию, а нарушителей теперь штрафуют. Сибирячка должна выплатить 2,5 тысячи в бюджет государства.
Известно, что надпись уже удалили. По данной статье (несанкционированное нанесение надписей на памятниках и скалах), максимальное наказание в виде штрафа составляет 5 тысяч рублей.