Директор турфирмы развел путешественников — на сколько он их обманул

Posted 23 сентября, 01:48
Published 23 сентября, 01:48
Modified 23 сентября, 01:53
Updated 23 сентября, 01:53
Весной и летом текущего года директор турфирмы «Лайф-тревел» продавал туристические путевки. Туры купили четыре человека. Они потратили 3 млн рублей. Однако долгожданного путешествия так и не случилось.
Туристы не поехали до пункта назначения, хоть и заплатили за это крупную сумму. Тогда преступную схему директора раскрыли.
Его обвинили в мошенничестве. Расследование дела завершено, дальше точку в этом деле поставит суд.
Ранее мы составили подборку стран и городов, куда можно путешествовать в одиночку.