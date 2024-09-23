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Posted 23 сентября, 01:48

Published 23 сентября, 01:48

Modified 23 сентября, 01:53

Updated 23 сентября, 01:53

Новосибирцы не уехали на отдых

Директор турфирмы развел путешественников — на сколько он их обманул

23 сентября 2024, 01:48
Фото: 1MI
Новосибирцы не уехали на отдых

Директор турфирмы обманул с путевками туристов из Новосибирска на 3 млн рублей

В Новосибирске дело директора турфирмы, обманувшего несколько туристов, направили в суд, сообщает прокуратура.

Весной и летом текущего года директор турфирмы «Лайф-тревел» продавал туристические путевки. Туры купили четыре человека. Они потратили 3 млн рублей. Однако долгожданного путешествия так и не случилось.

Туристы не поехали до пункта назначения, хоть и заплатили за это крупную сумму. Тогда преступную схему директора раскрыли.

Его обвинили в мошенничестве. Расследование дела завершено, дальше точку в этом деле поставит суд.

Ранее мы составили подборку стран и городов, куда можно путешествовать в одиночку.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Уголовное дело#Туризм#Туристы#Путешествия#Тур
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