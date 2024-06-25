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Published Сегодня, 06:09

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Updated Сегодня, 06:11

До двух человек увеличилось число жертв пожара в цехе города Обь

До двух человек увеличилось число жертв пожара в цехе города Обь

25 июня 2024, 06:09
Фото: МЧС по Новосибирской области
В Новосибирской областной больнице умер пострадавший во время возгорания в цехе предприятия по переработке в Оби, следует из сообщения пресс-службы клиники.

В реанимационном отделении Новосибирской областной больницы умер еще один пострадавший во время пожара на предприятии по переработке вторсырья в городе Обь. Напомним, работавший на улице Арсенальной цех загорелся днем 20 июня, погиб 34-летний рабочий, а четверых пострадавших увезли в больницу.

В пресс-службе медучреждения сообщили, что три сотрудника предприятия остаются в реанимации, еще один проходит лечение в отделении ожогов, сообщает ТАСС.

В Следственном комитете продолжается расследование возбужденного уголовного дела по статье, подразумевающей ответственность за нарушение правил охраны труда.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Пожар#Больница#Жертвы#Обь
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