До двух человек увеличилось число жертв пожара в цехе города Обь

В реанимационном отделении Новосибирской областной больницы умер еще один пострадавший во время пожара на предприятии по переработке вторсырья в городе Обь. Напомним, работавший на улице Арсенальной цех загорелся днем 20 июня, погиб 34-летний рабочий, а четверых пострадавших увезли в больницу.