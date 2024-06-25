До двух человек увеличилось число жертв пожара в цехе города Обь

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
В реанимационном отделении Новосибирской областной больницы умер еще один пострадавший во время пожара на предприятии по переработке вторсырья в городе Обь. Напомним, работавший на улице Арсенальной цех загорелся днем 20 июня, погиб 34-летний рабочий, а четверых пострадавших увезли в больницу.
В пресс-службе медучреждения сообщили, что три сотрудника предприятия остаются в реанимации, еще один проходит лечение в отделении ожогов, сообщает ТАСС.
В Следственном комитете продолжается расследование возбужденного уголовного дела по статье, подразумевающей ответственность за нарушение правил охраны труда.