Надоевшая жара вернется во второй половине августа в Новосибирскую область

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
В Новосибирской области вновь станет жарче. По прогнозам сотрудников Западно-Сибирского УГМС уже во вторник, 12 августа столбик термометра может подняться до 28 градусов.
В то же время синоптики обещают переменную облачность и порывы ветра — в ночь 13 августа они могут достигать 14 метров в секунду.
Короткое похолодание и ненастная погода, пришедшая в Новосибирск в нынешние выходные, не испортили настроение любителям искупаться. В Оби температура воды сейчас 24 градуса, а в Обском море — 23.