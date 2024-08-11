atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:21

Published Сегодня, 08:21

Modified Сегодня, 08:23

Updated Сегодня, 08:23

Надоевшая жара вернется во второй половине августа в Новосибирскую область

Надоевшая жара вернется во второй половине августа в Новосибирскую область

11 августа 2024, 08:21
Фото: atas.info
Синоптики прогнозируют очередное повышение температуры в Новосибирской области, следует из прогноза Западно-Сибирского УГМС.

В Новосибирской области вновь станет жарче. По прогнозам сотрудников Западно-Сибирского УГМС уже во вторник, 12 августа столбик термометра может подняться до 28 градусов.

В то же время синоптики обещают переменную облачность и порывы ветра — в ночь 13 августа они могут достигать 14 метров в секунду.

Короткое похолодание и ненастная погода, пришедшая в Новосибирск в нынешние выходные, не испортили настроение любителям искупаться. В Оби температура воды сейчас 24 градуса, а в Обском море — 23.

Любительницу писать на алтайских скалах из Новосибирска застыдили в соцсетях
Узнать подробнее
Читайте также:
Бардовский фестиваль отменили в НовосибирскеСамые загруженные станции метро назвали в НовосибирскеДва новых отеля для туристов появятся в Новосибирской области
#Юрий Фомиченко#Общество#Обское море#Погода#Прогноз#Температура#Жара#Обь
Подпишитесь
Бардовский фестиваль отменили в Новосибирске
Сегодня, 03:17
Маленький памятник эпохи конструктивизма будет отреставрирован в Новосибирске
Вчера, 06:58
Книгу с автографом Жириновского продают в Новосибирске за миллион рублей
Вчера, 05:15
Яйца стали меньше производить в Новосибирской области
Вчера, 04:48
Модель из Новосибирска показала видео с кастинга на роль девушки Бонда
9 августа, 11:03
Подсолнухи высотой четыре метра вырастила новосибирская дачница
7 августа, 09:47