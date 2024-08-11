Любительницу писать на алтайских скалах из Новосибирска застыдили в соцсетях

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
Жители Новосибирска в очередной раз попали в неприятную историю в Горном Алтае: написавшая свою фамилию краской на скале девушка попала на распространившееся в соцсетях видео. Сибирячка заявила, что «не знала, что так делать нельзя».
На видео местные жители предложили девушке убрать следы своего присутствия, однако та достаточно грубо отреагировала и села в машину.
Уже в Новосибирске героиня ролика записала видео, в котором искренне недоумевает, чем же она провинилась перед жителями Алтая.
Несмотря на оправдания, увидевшие ролик жители Новосибирской области застыдили землячку, написав в комментариях, что лучше бы она написала свою фамилию на машине друга. В то же время некоторые комментаторы не увидели в поступке ничего плохого.