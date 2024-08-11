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Любительницу писать на алтайских скалах из Новосибирска застыдили в соцсетях

Любительницу писать на алтайских скалах из Новосибирска застыдили в соцсетях

11 августа 2024, 05:05
Фото: 1MI
Девушка из Новосибирска написала краской свою фамилию на горе близ Чемала, и теперь недоумевает, почему ее поступок восприняли с неодобрением.

Жители Новосибирска в очередной раз попали в неприятную историю в Горном Алтае: написавшая свою фамилию краской на скале девушка попала на распространившееся в соцсетях видео. Сибирячка заявила, что «не знала, что так делать нельзя».

На видео местные жители предложили девушке убрать следы своего присутствия, однако та достаточно грубо отреагировала и села в машину.

Уже в Новосибирске героиня ролика записала видео, в котором искренне недоумевает, чем же она провинилась перед жителями Алтая.

Несмотря на оправдания, увидевшие ролик жители Новосибирской области застыдили землячку, написав в комментариях, что лучше бы она написала свою фамилию на машине друга. В то же время некоторые комментаторы не увидели в поступке ничего плохого.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Видео#Соцсети#Горный Алтай#Краска на скале
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