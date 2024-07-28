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Поезд отменили

Туристический поезд на Алтай из Новосибирска отменили после первого рейса

28 июля 2024, 08:31
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Поезд отменили
Поезд до Алтая из Новосибирска неожиданно отменили после первой поездки, но причины не раскрываются.

Поезд отправился в круиз единственный раз с 12 июля, а вернулся в Новосибирск 15 июля. Он ехал мимо Бийска, до Таштагола. Всего на нем отправились в путешествие почти 130 человек. Путевка стоила от 27 до 64 тысяч рублей, вместе с питанием.

Туристы останавливались в Бийске, там им проводили экскурсию, также они были в Белокурихе, поднимались на гору Синюха, катались по Катуни, посещали парки.

Турпоезд должен был курсировать регулярно. Однако проект закрыли. Причины не разглашаются.

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#Эмилия Губарева#Общество#Транспорт#Новосибирск#Путешествие#Туристы#Поезд
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