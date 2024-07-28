Туристический поезд на Алтай из Новосибирска отменили после первого рейса

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
Поезд отправился в круиз единственный раз с 12 июля, а вернулся в Новосибирск 15 июля. Он ехал мимо Бийска, до Таштагола. Всего на нем отправились в путешествие почти 130 человек. Путевка стоила от 27 до 64 тысяч рублей, вместе с питанием.
Туристы останавливались в Бийске, там им проводили экскурсию, также они были в Белокурихе, поднимались на гору Синюха, катались по Катуни, посещали парки.
Турпоезд должен был курсировать регулярно. Однако проект закрыли. Причины не разглашаются.