Туристический поезд на Алтай из Новосибирска отменили после первого рейса

Поезд отправился в круиз единственный раз с 12 июля, а вернулся в Новосибирск 15 июля. Он ехал мимо Бийска, до Таштагола. Всего на нем отправились в путешествие почти 130 человек. Путевка стоила от 27 до 64 тысяч рублей, вместе с питанием.