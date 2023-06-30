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Мэрия Новосибирска опровергла закрытие легендарного кладбища «Южное»

30 июня 2023, 12:28
Фото: 1MI
Кладбище «Южное» не закроют в Новосибирске
Власти Новосибирска заявили, что кладбище «Южное» не закроют для захоронений. Эту информацию передает мэрия.

«Южное» — это древнейшее кладбище, на котором покоятся ученые, известные люди области. Оно появилось даже раньше самого Академгородка. Известия о возможном закрытии места захоронения шокировали сибиряков.

При этом в мэрии поспешили объяснить, что больше похороны не будут проводить на одном квартале — № 20. Этот участок затапливает талыми водами весной и дождем летом.

«Уже проведены работы по подъёму грунта на указанном квартале на 40-80 см. Кладбище никто не закрывал», — сообщает мэрия.

Кроме того, будет выбран подрядчик, который проконтролирует подтопления.

Опубликованы фото затопленных могил на Южном кладбище в Новосибирске
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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Кладбище
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