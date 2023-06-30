Мэрия Новосибирска опровергла закрытие легендарного кладбища «Южное»

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
«Южное» — это древнейшее кладбище, на котором покоятся ученые, известные люди области. Оно появилось даже раньше самого Академгородка. Известия о возможном закрытии места захоронения шокировали сибиряков.
При этом в мэрии поспешили объяснить, что больше похороны не будут проводить на одном квартале — № 20. Этот участок затапливает талыми водами весной и дождем летом.
«Уже проведены работы по подъёму грунта на указанном квартале на 40-80 см. Кладбище никто не закрывал», — сообщает мэрия.
Кроме того, будет выбран подрядчик, который проконтролирует подтопления.