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67 свежих могил нашел грибник в лесу Новосибирска — там нет памятников и крестов

2 августа 2023, 01:39
Фото: 1MI
Грибник нашел странные захоронения

В Новосибирске прокуратура проверит законность 67 могил в лесу

В Новосибирске прокуратура расследует информацию о 67 свежих могилах, найденных в лесу, и будет оценивать законность захоронений.

В Новосибирске прокуратура Октябрьского района проведет проверку информации о 67 могилах, которые, по данным СМИ, были обнаружены в лесу.

Известно, что один из грибников заметил ряд могильных ям с табличками вместо памятников и крестов.

Результаты проверки помогут определить законность захоронений и наличие необходимых разрешительных документов. В случае выявления нарушений, прокуратура примет соответствующие меры в отношении ответственных лиц.

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#Эмилия Губарева#Могилы#Проверка#Прокуратура#Захоронения#Лес#Новосибирск#Общество
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