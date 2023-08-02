67 свежих могил нашел грибник в лесу Новосибирска — там нет памятников и крестов

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Published Сегодня, 01:39
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В Новосибирске прокуратура Октябрьского района проведет проверку информации о 67 могилах, которые, по данным СМИ, были обнаружены в лесу.
Известно, что один из грибников заметил ряд могильных ям с табличками вместо памятников и крестов.
Результаты проверки помогут определить законность захоронений и наличие необходимых разрешительных документов. В случае выявления нарушений, прокуратура примет соответствующие меры в отношении ответственных лиц.