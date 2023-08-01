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Грибник в Новосибирске нашел в лесу более 60 свежих могил

1 августа 2023, 02:58
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Могилы были вне кладбища

Новосибирский грибник нашел в лесу более 60 свежих могил

В Новосибирске грибник обнаружил более 60 свежих могил в лесу около Гусинобродского кладбища.

Житель Октябрьского района Новосибирска случайно наткнулся на необычное явление в лесу — рядом с местным кладбищем он обнаружил несколько десятков свежих захоронений.

По словам очевидца, это могут быть похороны умерших, которые не были забраны из морга в течение двух недель. Важно отметить, что новые могилы расположены за пределами ограждения кладбища и близко к общественной территории, которую посещают грибники, владельцы собак и дети, пишет НГС.

Представители организации, отвечающей за ритуальные услуги, заявили, что в данном случае нет никакой преступности, однако отказались давать оперативные комментарии.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Общество#Город#Могилы#Захоронения
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