Грибник в Новосибирске нашел в лесу более 60 свежих могил

По словам очевидца, это могут быть похороны умерших, которые не были забраны из морга в течение двух недель. Важно отметить, что новые могилы расположены за пределами ограждения кладбища и близко к общественной территории, которую посещают грибники, владельцы собак и дети, пишет НГС.