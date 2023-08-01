Грибник в Новосибирске нашел в лесу более 60 свежих могил

Posted Сегодня, 02:58
Published Сегодня, 02:58
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Updated Сегодня, 03:00
Житель Октябрьского района Новосибирска случайно наткнулся на необычное явление в лесу — рядом с местным кладбищем он обнаружил несколько десятков свежих захоронений.
По словам очевидца, это могут быть похороны умерших, которые не были забраны из морга в течение двух недель. Важно отметить, что новые могилы расположены за пределами ограждения кладбища и близко к общественной территории, которую посещают грибники, владельцы собак и дети, пишет НГС.
Представители организации, отвечающей за ритуальные услуги, заявили, что в данном случае нет никакой преступности, однако отказались давать оперативные комментарии.