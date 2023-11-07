В мэрии Новосибирска ответили на претензии комбата «Веги» Панферова к могилам бойцов

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Как заявили в новосибирской мэрии, сейчас подготавливаются специальные аллеи для захоронения военнослужащих. На выделенных участках на Гусинобродском и Южном кладбищах мест практически не осталось.
«Подготовлено место для установки Стелы Героев на Гусинобродском кладбище. Рассматривается возможность организации места проведения траурных церемоний», — сообщил начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства администрации города Новосибирска Виталий Витухин.
Место для будущего участка согласовано с военным комиссариатом Октябрьского района и Центрального округа. На Южном кладбище создана «Аллею воинов» в квартале У.
Благоустройство мест захоронения постоянно осуществляется компетентными службами и продолжится в 2024 году.