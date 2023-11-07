В мэрии Новосибирска ответили на претензии комбата «Веги» Панферова к могилам бойцов

В Новосибирске власти ответили комбату «Веги» Панферова о состоянии могил бойцов

Вице-спикер Законодательного собрания Новосибирской области и командир батальона «Вега» Андрей Панферов раскритиковал места захоронений бойцов СВО на городских кладбищах. По его мнению, участки совершенно не благоустроены. На претензии уже отреагировали в администрации города Новосибирска.