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На новосибирских кладбищах создадут дополнительные участки для бойцов СВО

В мэрии Новосибирска ответили на претензии комбата «Веги» Панферова к могилам бойцов

7 ноября 2023, 11:47
Фото: 1MI
На новосибирских кладбищах создадут дополнительные участки для бойцов СВО

В Новосибирске власти ответили комбату «Веги» Панферова о состоянии могил бойцов

Вице-спикер Законодательного собрания Новосибирской области и командир батальона «Вега» Андрей Панферов раскритиковал места захоронений бойцов СВО на городских кладбищах. По его мнению, участки совершенно не благоустроены. На претензии уже отреагировали в администрации города Новосибирска.

Как заявили в новосибирской мэрии, сейчас подготавливаются специальные аллеи для захоронения военнослужащих. На выделенных участках на Гусинобродском и Южном кладбищах мест практически не осталось.

«Подготовлено место для установки Стелы Героев на Гусинобродском кладбище. Рассматривается возможность организации места проведения траурных церемоний», — сообщил начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства администрации города Новосибирска Виталий Витухин.
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Место для будущего участка согласовано с военным комиссариатом Октябрьского района и Центрального округа. На Южном кладбище создана «Аллею воинов» в квартале У.

Благоустройство мест захоронения постоянно осуществляется компетентными службами и продолжится в 2024 году.

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