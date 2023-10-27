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Размер выплат станет больше

Комбат «Веги» из Новосибирска Панферов высказался о повышении выплат военным на СВО

27 октября 2023, 01:41
Фото: Законодательное собрание
Размер выплат станет больше

Комбат «Веги» из Новосибирска прокомментировал повышение выплат военным на СВО

Андрей Панфёров выразил своё мнение о повышении денежного довольствия военных, которые осуществляют службу в рамках специальной военной операции.

Он предположил, что за полгода сумма выплат увеличится на 20% — примерно на 15 тысяч рублей. На данный момент военные в среднем получают 220 тысяч рублей.

Комбат отметил, что такие меры являются заботой государства о бойцах, которые активно участвуют в СВО. Он подчеркнул, что это повышает интерес к службе в рядах Вооруженных сил России.

По словам Андрея Панфёрова, повышение размера денежного довольствия будет иметь положительное влияние на репутацию добровольцев и контрактников. Кроме того, он отметил, что такие меры стали актуальными из-за роста инфляции в стране.

Командир батальона подчеркнул, что важно, чтобы люди, желающие служить в армии, видели перспективы и возможности для своего развития, пишет «МК в Новосибирске».

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