Posted Сегодня, 02:42
Published Сегодня, 02:42
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Updated Сегодня, 02:51
Командир батальона «Вега» из Новосибирска, заместитель спикера Заксобрания региона Андрей Панферов, поделился информацией о защитных укреплениях, которые получили название «линия Суровикина».
По словам Панферова, «линия Суровикина» представляет собой систему оборонительных сооружений и позиций на протяжении 20 километров. В ее состав входят минные поля и места для размещения боевых машин, которые играют роль линии обороны.
Командир отметил, что данная оборонительная линия обеспечивает удобство для проведения атаки, пишет Сиб.фм. Подобная линия присутствует и у противника, хотя в разной степени.
С точки зрения Панферова, в зоне спецоперации сложился оптимальный порядок действий, который учитывает имеющиеся ресурсы и возможности промышленности.