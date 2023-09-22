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Командир новосибирского батальона «Вега» Панферов рассказал о «линии Суровикина»

Командир новосибирского батальона «Вега» Панферов рассказал о «линии Суровикина»

22 сентября 2023, 02:42
Фото: Заксобрание НСО/Минобороны РФ
Командир батальона «Вега» Андрей Панферов из Новосибирска рассказал об «линии Суровикина», которая представляет собой 20-километровые оборонительные укрепления.

Командир батальона «Вега» из Новосибирска, заместитель спикера Заксобрания региона Андрей Панферов, поделился информацией о защитных укреплениях, которые получили название «линия Суровикина».

По словам Панферова, «линия Суровикина» представляет собой систему оборонительных сооружений и позиций на протяжении 20 километров. В ее состав входят минные поля и места для размещения боевых машин, которые играют роль линии обороны.

Командир отметил, что данная оборонительная линия обеспечивает удобство для проведения атаки, пишет Сиб.фм. Подобная линия присутствует и у противника, хотя в разной степени.

С точки зрения Панферова, в зоне спецоперации сложился оптимальный порядок действий, который учитывает имеющиеся ресурсы и возможности промышленности.

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