В Новосибирске глава батальона «Вега» Панферов спрогнозировал срок окончания СВО

Posted Сегодня, 01:26
Published Сегодня, 01:26
Modified Сегодня, 01:28
Updated Сегодня, 01:28
«Я думаю, что в октябре всё станет ясно, потому что Эрдоган приехал сюда не просто так, и американцы отправили своих ребят туда. Они поехали туда не для того, чтобы раздавать пироги. Они поехали туда, чтобы изучить ситуацию и узнать, что сейчас происходит», — рассказал Андрей Панфёров в интервью Сиб.фм.
Командир также вспомнил ракетный удар по Севастополю. По мнению Панферова, это продемонстрировало возможности противников. Однако, согласно его мнению, не стоит ожидать утихания боевых действий с наступлением осенней распутицы. Командир не исключил, что в данный момент могут проходить неофициальные переговоры.
«Сейчас их главная цель — сдвинуть баланс сил в свою пользу. Но как будут проходить эти переговоры в такой обстановке? Честно говоря, я не думаю, что они возможны, потому что если сейчас на нашу территорию начнут падать сильные ракеты, это будет новая ступень конфликта», — добавил комбат.
Он подчеркнул, что говорить о дальнейшем развитии СВО можно будет только после выполнения текущих задач российскими войсками и достижения новых целей. По мнению Андрея Панферова, нет сомнений в том, что Россия не отступит и не уступит свои территории.