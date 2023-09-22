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Панферов высказался об окончании СВО

В Новосибирске глава батальона «Вега» Панферов спрогнозировал срок окончания СВО

22 сентября 2023, 01:26
Фото: 1MI
Панферов высказался об окончании СВО
В Новосибирске командир «Веги» Панфёров предсказал срок завершения специальной операции (СВО). По его словам, точное предсказание ситуации в зоне СВО будет возможно в октябре.
«Я думаю, что в октябре всё станет ясно, потому что Эрдоган приехал сюда не просто так, и американцы отправили своих ребят туда. Они поехали туда не для того, чтобы раздавать пироги. Они поехали туда, чтобы изучить ситуацию и узнать, что сейчас происходит», — рассказал Андрей Панфёров в интервью Сиб.фм.

Командир также вспомнил ракетный удар по Севастополю. По мнению Панферова, это продемонстрировало возможности противников. Однако, согласно его мнению, не стоит ожидать утихания боевых действий с наступлением осенней распутицы. Командир не исключил, что в данный момент могут проходить неофициальные переговоры.

«Сейчас их главная цель — сдвинуть баланс сил в свою пользу. Но как будут проходить эти переговоры в такой обстановке? Честно говоря, я не думаю, что они возможны, потому что если сейчас на нашу территорию начнут падать сильные ракеты, это будет новая ступень конфликта», — добавил комбат.

Он подчеркнул, что говорить о дальнейшем развитии СВО можно будет только после выполнения текущих задач российскими войсками и достижения новых целей. По мнению Андрея Панферова, нет сомнений в том, что Россия не отступит и не уступит свои территории.

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#Общество#Новосибирск#Андрей Панферов#СВО#Эмилия Губарева#Батальон "Вега"
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