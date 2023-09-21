В Новосибирске комбат «Веги» Панферов заявил о возможности второй волны мобилизации

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
По его мнению, в ближайшее время такая мобилизация не планируется. Однако, если потребность все-таки возникнет, власти учтут ошибки, сделанные осенью 2022 года.
По словам основателя отряда, мобилизация предполагает критическую ситуацию на фронте, которой в данный момент нет. В прошлом году, когда была объявлена частичная мобилизация, армии было действительно необходимо усилить свою оборону.
Осенью 2022 года в армии не хватало личного состава, но сейчас можно положиться на контрактников, которые уже имеют необходимый опыт. По словам Панфёрова, желающих вступить в ряды армии сейчас достаточно, пишет МК в Новосибирске.