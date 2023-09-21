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В Новосибирске комбат «Веги» Панферов заявил о возможности второй волны мобилизации

В Новосибирске комбат «Веги» Панферов заявил о возможности второй волны мобилизации

21 сентября 2023, 09:11
Фото: Заксобрание НСО
Андрей Панфёров, командир новосибирского добровольческого батальона «Вега», обсудил возможность второй волны частичной мобилизации в России.
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По его мнению, в ближайшее время такая мобилизация не планируется. Однако, если потребность все-таки возникнет, власти учтут ошибки, сделанные осенью 2022 года.

По словам основателя отряда, мобилизация предполагает критическую ситуацию на фронте, которой в данный момент нет. В прошлом году, когда была объявлена частичная мобилизация, армии было действительно необходимо усилить свою оборону.

Осенью 2022 года в армии не хватало личного состава, но сейчас можно положиться на контрактников, которые уже имеют необходимый опыт. По словам Панфёрова, желающих вступить в ряды армии сейчас достаточно, пишет МК в Новосибирске.

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#Общество#Новосибирск#Вега#Андрей Панферов#Частичная мобилизация#СВО#Эмилия Губарева#Зона СВО
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