Комбат Панферов рассказал о потерях новосибирского батальона «Вега» на СВО

По его словам, «Вега» является одним из самых затратных батальонов. Например, бойцы проходят обучение, которое стоит от 950 до 2500 рублей за одного оператора беспилотного летательного аппарата. Все беспилотники также проходят модернизацию, что требует дополнительных средств.