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Панферов высказался о потерях батальона

Комбат Панферов рассказал о потерях новосибирского батальона «Вега» на СВО

21 сентября 2023, 02:34
Фото: Заксобрание НСО
Панферов высказался о потерях батальона
Комбат Андрей Панфёров представил информацию о потерях батальона «Вега» из Новосибирска.

Командир Андрей Панфёров рассказал о потерях добровольческого отряда «Вега» из города Новосибирска в зоне СВО. Он отметил, что к июню 2023 года батальон имел около 30 не заполненных мест.

«В настоящее время мы набираем сотрудников. Все участники „Веги“ обладают различными военными специальностями — командиры боевых машин, артиллеристы-миномётчики, операторы противотанковых ракет и беспилотных летательных аппаратов. Если человек не имеет необходимого образования, но подходит нам по другим критериям, он отправляется на обучение», — уточнил командир изданию Сиб.фм.

По его словам, «Вега» является одним из самых затратных батальонов. Например, бойцы проходят обучение, которое стоит от 950 до 2500 рублей за одного оператора беспилотного летательного аппарата. Все беспилотники также проходят модернизацию, что требует дополнительных средств.

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#Новосибирск#Украина#Андрей Панферов#СВО#Эмилия Губарева#Панферов#Комбат#Батальон
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