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К могиле ветерана возложили цветы

В Новосибирске почтили память ветерана ВОВ Дмитрия Бакурова

7 ноября 2023, 09:34
Фото: Telegram-канал Анатолия Локтя
К могиле ветерана возложили цветы

В Новосибирске прошли мероприятия в рамках 100-летнего юбилея ветерана ВОВ

В Новосибирске отметили сто лет со дня рождения ветерана ВОВ Дмитрия Бакурова. Земляки почтили его память возложением цветов.

Почтить память героя пришли новосибирцы всех возрастов. На могилу ветерана положили цветы, также прошла минута молчания.

«80 лет назад командир артиллерийской батареи, капитан Бакуров за форсирование Днепра был удостоен высшей награды — Золотой звезды Героя Советского Союза», — написал в Telegram-канале мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Дмитрий Алексеевич Бакуров закончил Великую Отечественную войну под Прагой. Был награжден орденом Ленина, двумя орденами Отечественной войны I степени и орденом «Красной Звезды».

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#Новосибирск#Ветеран#Память#Юбилей#Анатолий Локоть#Александр Ляхов
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