В Новосибирске почтили память ветерана ВОВ Дмитрия Бакурова

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Почтить память героя пришли новосибирцы всех возрастов. На могилу ветерана положили цветы, также прошла минута молчания.
«80 лет назад командир артиллерийской батареи, капитан Бакуров за форсирование Днепра был удостоен высшей награды — Золотой звезды Героя Советского Союза», — написал в Telegram-канале мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Дмитрий Алексеевич Бакуров закончил Великую Отечественную войну под Прагой. Был награжден орденом Ленина, двумя орденами Отечественной войны I степени и орденом «Красной Звезды».