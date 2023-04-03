atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:25

Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 10:37

Updated Сегодня, 10:37

Кто оплатит память о Покрышкине: два музея хотят открыть в Новосибирске

3 апреля 2023, 10:25
Фото: nso.ru
Разговоры о создании музея Александра Покрышкина в Новосибирске идут не первый десяток лет

В мэрии Новосибирска раскрыли планы создания двух музеев Покрышкина за счет бизнеса

Мэрия Новосибирска объяснила предложение о заключении концессионного соглашения на создание музея памяти прославленного летчика Александра Покрышкина. Еще одну экспозицию планируют создать с помощью крупного застройщика

Земельный участок с кадастровым номером 54:35:064165:177, который расположен в саду Кирова, на пересечении улиц Широкой и Станиславского в Новосибирске, стал потенциальным объектом концессионного соглашения по предложению администрации Ленинского района. На этом участке уже в течение 30 лет планируется строительство музея знаменитого летчика Второй мировой войны, трижды героя Советского Союза Александра Покрышкина. Как пояснили Atas.info в департаменте инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии, в рамках концессии по созданию музея Александра Покрышкина, планируемый объем необходимого финансирования со стороны городского бюджета составляет 650 тысяч рублей.

"Департамент приступит к разработке основных параметров (существенных условий) концессионного соглашения при выявлении заинтересованности потенциальных инвесторов в реализации проекта", - говорится в ответе ведомства за редакционный запрос.  В департаменте подчеркнули, что концессионер имеет преимущественное право на выкуп объекта соглашения по окончанию срока действия концессии.
"Академ в Центре" – новый музей, посвященный ученым СССР, появился в Новосибирске
Узнать подробнее

В свою очередь, в управлении культуры мэрии Новосибирска сообщили, что существует договоренность с застройщиком ООО "Центр левого берега" (структура известного девелопера Тимура Саттарова), который возводит на площади Маркса, на месте бывшего недостроенного ДК "Сибсельмаш", гигантский апарт-отель, состоящий из пяти корпусов. Самое высокое здание будет подниматься в небо на 24 этажа, общая площадь застройки – 180 тыс. кв.м.

Согласно этим договоренностям, бизнесмен выделит муниципалитету помещение, в котором планируется разместить музей имени Александра Покрышкина.

"Управление культуры готово организовать работу указанного музея и разместить в нем экспозиции, посвящённые истории авиации, авиационной промышленности в городе Новосибирске, подвигу новосибирцев-фронтовиков и тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны, после его строительства", - сообщили в городском управлении культуры.

Ранее мы рассказывали о том, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление № 560, согласно которому создание музея имени Александра Покрышкина в саду имени Кирова включено в перечень планируемых концессионных соглашений.

Строительство такого музея было предусмотрено проектом реконструкции парка, который был презентован в прошлом году. Однако, на текущий момент в проекте реконструкции, размещенном на сайте "Зеленый Новосибирск", эта зона уже обозначена, как площадка экстрим-парка.

Читайте также:
Старинный бак вывезли из дома Кондратюка на улице СоветскойВ Новосибирске завершили озеленение площади Маркса вокруг памятника ПокрышкинуВ Новосибирске владельцев зданий в Военном городке обязали заняться восстановлением
#Концессия#Музей#Покрышкин#Общество#Новосибирск
Подпишитесь
Погиб военкор Владлен Татарский, кто это: фото, биография и подробности о теракте
Сегодня, 03:20
Как снимать рок в городе православных активистов, рассказал фотограф Денис Винокуров
Вчера, 04:56
"Пропаганда алкоголя и разврата" - православные активисты против Киркорова
Сегодня, 05:34
Новосибирские университеты попали в ТОП-10 лучших вузов в рейтинге RAEX
Сегодня, 05:49
Названы самые высокие здания Новосибирска, построенные за последние три года
Вчера, 01:00
Нет строительству мусорных полигонов вблизи жилья: участники митинга в Новосибирске
Вчера, 08:52