Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
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Земельный участок с кадастровым номером 54:35:064165:177, который расположен в саду Кирова, на пересечении улиц Широкой и Станиславского в Новосибирске, стал потенциальным объектом концессионного соглашения по предложению администрации Ленинского района. На этом участке уже в течение 30 лет планируется строительство музея знаменитого летчика Второй мировой войны, трижды героя Советского Союза Александра Покрышкина. Как пояснили Atas.info в департаменте инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии, в рамках концессии по созданию музея Александра Покрышкина, планируемый объем необходимого финансирования со стороны городского бюджета составляет 650 тысяч рублей.
"Департамент приступит к разработке основных параметров (существенных условий) концессионного соглашения при выявлении заинтересованности потенциальных инвесторов в реализации проекта", - говорится в ответе ведомства за редакционный запрос. В департаменте подчеркнули, что концессионер имеет преимущественное право на выкуп объекта соглашения по окончанию срока действия концессии.
В свою очередь, в управлении культуры мэрии Новосибирска сообщили, что существует договоренность с застройщиком ООО "Центр левого берега" (структура известного девелопера Тимура Саттарова), который возводит на площади Маркса, на месте бывшего недостроенного ДК "Сибсельмаш", гигантский апарт-отель, состоящий из пяти корпусов. Самое высокое здание будет подниматься в небо на 24 этажа, общая площадь застройки – 180 тыс. кв.м.
Согласно этим договоренностям, бизнесмен выделит муниципалитету помещение, в котором планируется разместить музей имени Александра Покрышкина.
"Управление культуры готово организовать работу указанного музея и разместить в нем экспозиции, посвящённые истории авиации, авиационной промышленности в городе Новосибирске, подвигу новосибирцев-фронтовиков и тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны, после его строительства", - сообщили в городском управлении культуры.
Ранее мы рассказывали о том, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление № 560, согласно которому создание музея имени Александра Покрышкина в саду имени Кирова включено в перечень планируемых концессионных соглашений.
Строительство такого музея было предусмотрено проектом реконструкции парка, который был презентован в прошлом году. Однако, на текущий момент в проекте реконструкции, размещенном на сайте "Зеленый Новосибирск", эта зона уже обозначена, как площадка экстрим-парка.