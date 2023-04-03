Земельный участок с кадастровым номером 54:35:064165:177, который расположен в саду Кирова, на пересечении улиц Широкой и Станиславского в Новосибирске, стал потенциальным объектом концессионного соглашения по предложению администрации Ленинского района. На этом участке уже в течение 30 лет планируется строительство музея знаменитого летчика Второй мировой войны, трижды героя Советского Союза Александра Покрышкина. Как пояснили Atas.info в департаменте инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии, в рамках концессии по созданию музея Александра Покрышкина, планируемый объем необходимого финансирования со стороны городского бюджета составляет 650 тысяч рублей.