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Published Сегодня, 05:25

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Updated Сегодня, 05:27

Из-за похабного поведения на кладбище разыскивают женщину в Новосибирске

Из-за похабного поведения на кладбище разыскивают женщину в Новосибирске

19 августа 2024, 05:25
Фото: 1MI
В сети появилось видео, на котором девушка в черном костюме гуляет среди могил, предположительно, кадры сняты в Новосибирской области.

На видео играет рок-музыка, героиня держит в руках книгу с пометкой 18+ и прикуривает сигарету от свечи. Содержание ролика показалось неприемлемым активистам региональной «Русской общины». Они увидели на кадрах осквернение мест захоронения (ст. 244 УК РФ) и написали заявление в полицию, пишет VN.ru. Максимальное наказание по статье — три месяца ареста, а также год исправительных работ.

На каком кладбище снято видео, еще не определили.

Рок-группа из Новосибирска спела на могиле лидера «Короля и Шута»
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Кладбища привлекают как любителей оккультизма, так и вандалов. В июле неизвестные устроили погром на кладбище в Новосибирской области.

При этом места захоронения звезд становятся центром паломничества их поклонников. Так, в августе музыканты из Новосибирска сыграли хиты группы «Король и Шут» на могиле ее экс-лидера — Михаила Горшенева.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Инцидент
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