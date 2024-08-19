Из-за похабного поведения на кладбище разыскивают женщину в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
На видео играет рок-музыка, героиня держит в руках книгу с пометкой 18+ и прикуривает сигарету от свечи. Содержание ролика показалось неприемлемым активистам региональной «Русской общины». Они увидели на кадрах осквернение мест захоронения (ст. 244 УК РФ) и написали заявление в полицию, пишет VN.ru. Максимальное наказание по статье — три месяца ареста, а также год исправительных работ.
На каком кладбище снято видео, еще не определили.
Кладбища привлекают как любителей оккультизма, так и вандалов. В июле неизвестные устроили погром на кладбище в Новосибирской области.
При этом места захоронения звезд становятся центром паломничества их поклонников. Так, в августе музыканты из Новосибирска сыграли хиты группы «Король и Шут» на могиле ее экс-лидера — Михаила Горшенева.