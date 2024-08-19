Из-за похабного поведения на кладбище разыскивают женщину в Новосибирске

На видео играет рок-музыка, героиня держит в руках книгу с пометкой 18+ и прикуривает сигарету от свечи. Содержание ролика показалось неприемлемым активистам региональной «Русской общины». Они увидели на кадрах осквернение мест захоронения (ст. 244 УК РФ) и написали заявление в полицию, пишет VN.ru. Максимальное наказание по статье — три месяца ареста, а также год исправительных работ.