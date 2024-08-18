Лавку купчихи Смирновой отреставрируют в Новосибирской области

В 1919 году торговое здание передали потребкооперации, а в 1930 году магазин вошел в систему Центросоюза. До недавнего времени помещение продолжали использовать по прямому назначению. Несколько лет назад, из-за ветхости строения, магазин убрали, здание закрыли, и оно сейчас пустует.