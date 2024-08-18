Лавку купчихи Смирновой отреставрируют в Новосибирской области

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Администрация Сузунского района объявило электронный конкурс на проведение реставрационных работ в здании объекта культурного наследия регионального значения — лавки купчихи Смирновой. Подрядчик должен обладать лицензией на проведение работ в домах, признанных памятниками. Победителю аукциона необходимо будет провести комплекс восстановительных мероприятий по всему объему здания, от чердака до подвала, заменить все коммуникации, благоустроить прилегающую территорию.
Начальная цена контракта составляет 8,6 млн рублей. Реставрация должна быть завершена не позднее 1 декабря текущего года.
Предполагается, что в будущем в историческом здании будет открыт музей купеческого быта.
Лавка купчихи Евдокии Смирновой, вдовы барнаульского мещанина Лаврентия Смирнова, была построена в селе Битки в 1904 году. После революции предпринимательница уехала в Петроград, где ее следы теряются.
В 1919 году торговое здание передали потребкооперации, а в 1930 году магазин вошел в систему Центросоюза. До недавнего времени помещение продолжали использовать по прямому назначению. Несколько лет назад, из-за ветхости строения, магазин убрали, здание закрыли, и оно сейчас пустует.