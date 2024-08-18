Возвращение «чешуи» на купол оперного театра в Новосибирске откладывается

Реставрация декоративного покрытия купола Новосибирского государственного театра оперы и балета, начавшаяся в 2022 году, завершена. «Чешуйки» кровли готовы к монтажу, однако их возвращение на место откладывается на неопределенный срок. Поскольку здание театра — объект культурного наследия федерального значения, любые работы на нем может проводить только организация, имеющая соответствующую лицензию, и получившая разрешение от Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области.