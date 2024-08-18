atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:26

Published Сегодня, 05:26

Modified Сегодня, 05:28

Updated Сегодня, 05:28

Купол оперного театра — уникальная инженерная конструкция

Возвращение «чешуи» на купол оперного театра в Новосибирске откладывается

18 августа 2024, 05:26
Фото: atas.info
Купол оперного театра — уникальная инженерная конструкция
Покрытие уникального купола полностью отреставрировано, но монтировать обратно его некому, следует из сообщения региональной инспекции по охране объектов культурного наследия.

Реставрация декоративного покрытия купола Новосибирского государственного театра оперы и балета, начавшаяся в 2022 году, завершена. «Чешуйки» кровли готовы к монтажу, однако их возвращение на место откладывается на неопределенный срок. Поскольку здание театра — объект культурного наследия федерального значения, любые работы на нем может проводить только организация, имеющая соответствующую лицензию, и получившая разрешение от Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области.

«Заявления и документы, необходимые для выдачи разрешения…в инспекцию не поступали», — говорится в ответе на запрос общественной организации «Тихий центр» (копия есть в распоряжении редакции) за подписью руководителя ведомства Елены Макавчик.
В Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске оказались самые дорогие билеты в театр
Узнать подробнее

Общественники намерены обратиться в региональное министерство культуры, чтобы ускорить процесс приведения внешнего вида оперного театра к первоначальному состоянию.

Ранее сообщалось, что оригинальное покрытие кровли после проведения реставрационных работ на место вернут не позднее конца 2023 года.

Читайте также:
В Новосибирске провален конкурс на ремонт легендарного «Дома с часами»Балкон рухнул в доме рядом с Оперным театром в НовосибирскеА почему именно ухо? Новосибирский блогер пригвоздил себя к дереву у оперного театра
#Новосибирск#Новат#Реставрация#Оперный театр#Купол
Подпишитесь
Анна Терешкова сообщила об участии в Паралимпиаде бегуна из Новосибирска
Вчера, 03:20
ХК «Сибирь» всухую обыграл «Югру» в День болельщика
Вчера, 10:51
Нового главного тренера обрел футбольный клуб «Сибирь» из Новосибирска
Вчера, 05:41
На праздник «День журавля» приглашает зоопарк Новосибирска
Вчера, 04:41
Что посмотреть в Камне-на-Оби: изучаем достопримечательности старинного поселения
16 августа, 10:55
Региональной столицей развлечений назвали Новосибирск — артисты собирают стадионы
16 августа, 09:58