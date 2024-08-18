Возвращение «чешуи» на купол оперного театра в Новосибирске откладывается

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
Реставрация декоративного покрытия купола Новосибирского государственного театра оперы и балета, начавшаяся в 2022 году, завершена. «Чешуйки» кровли готовы к монтажу, однако их возвращение на место откладывается на неопределенный срок. Поскольку здание театра — объект культурного наследия федерального значения, любые работы на нем может проводить только организация, имеющая соответствующую лицензию, и получившая разрешение от Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области.
«Заявления и документы, необходимые для выдачи разрешения…в инспекцию не поступали», — говорится в ответе на запрос общественной организации «Тихий центр» (копия есть в распоряжении редакции) за подписью руководителя ведомства Елены Макавчик.
Общественники намерены обратиться в региональное министерство культуры, чтобы ускорить процесс приведения внешнего вида оперного театра к первоначальному состоянию.
Ранее сообщалось, что оригинальное покрытие кровли после проведения реставрационных работ на место вернут не позднее конца 2023 года.