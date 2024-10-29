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Posted 29 октября, 01:57

Published 29 октября, 01:57

Modified 29 октября, 01:59

Updated 29 октября, 01:59

Вещами торгуют нелегально

В Новосибирске разогнали стихийный базар на Гусинобродском шоссе

29 октября 2024, 01:57
Фото: 1MI
Вещами торгуют нелегально
В Новосибирске прошел рейд по нелегальным продавцам в районе Гусинобродского шоссе, рассказывает мэрия.

В выходные прошло рейдовое мероприятие в районе трамвайного кольца на Гусинобродском шоссе. Там пресекли незаконную торговлю различными товарами.

Периодически на этом месте возникает стихийный базар, а продавцы не имеют разрешения ни на какую торговлю. Были составлены ряд протоколов по факту административного нарушения, а также изъят товар сомнительного качества. Позднее его утилизируют.

В Дзержинском районе в 2024 году прошло уже более 100 подобных профилактических мероприятий. Правоохранители изъяли около 2-х тонн товара. Недавно барахло изъяли и у цыган на Хилке.

Фото: мэрия
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