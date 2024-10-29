В Новосибирске разогнали стихийный базар на Гусинобродском шоссе

Posted 29 октября, 01:57
Published 29 октября, 01:57
Modified 29 октября, 01:59
Updated 29 октября, 01:59
В выходные прошло рейдовое мероприятие в районе трамвайного кольца на Гусинобродском шоссе. Там пресекли незаконную торговлю различными товарами.
Периодически на этом месте возникает стихийный базар, а продавцы не имеют разрешения ни на какую торговлю. Были составлены ряд протоколов по факту административного нарушения, а также изъят товар сомнительного качества. Позднее его утилизируют.
В Дзержинском районе в 2024 году прошло уже более 100 подобных профилактических мероприятий. Правоохранители изъяли около 2-х тонн товара. Недавно барахло изъяли и у цыган на Хилке.