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2024
В Новосибирске разогнали стихийный базар на Гусинобродском шоссе
В Новосибирске прошел рейд по нелегальным продавцам в районе Гусинобродского шоссе, рассказывает мэрия.
29 октября, 01:57
Лапшу быстрого приготовления из Новосибирской области запретили в Беларуси
В Беларуси под запрет попала лапша быстрого приготовления, которая изготавливается в Новосибирской области, о чем свидетельствуют данные Госстандарта.
24 октября, 11:55
Тонны овощей и фруктов забрали вместе с машинами у мигрантов в Новосибирске
В Новосибирске снова провели рейд по нелегальным торговцам, среди которых были мигранты, подробности рассказали в мэрии.
5 августа, 10:30
Швейцарские часы продают в Новосибирске за 2,8 млн рублей
В Новосибирске решили выставить на продажу часы швейцарской фирмы. Их стоимость составляет несколько млн рублей.
14 апреля, 03:24
2023
Что разочаровало сибиряков на Белорусской ярмарке в Новосибирске
29 апреля 2023, 10:38
2022
Заточку в упаковке орехов нашел покупатель "Пятерочки" в Новосибирске
28 августа 2022, 09:59

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