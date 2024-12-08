В Новосибирск привезли знаменитый гигантский виноград

Posted 8 декабря, 03:12
Published 8 декабря, 03:12
Modified 8 декабря, 04:14
Updated 8 декабря, 04:14
В Новосибирске продают редкий сорт винограда, который вызвал ажиотаж в Корее и Японии. Он называется «Шайн мускат». Впервые его вывели в Японии. Его отличие в крупных ягодах.
Блогеры делают с ним обзоры, которые собирают тысячи просмотров в соцсетях. Теперь его завезли и в Новосибирск. Стоит он не дешево.
В магазинах за него просят разную сумму. В «Ленте» килограмм стоит 600 рублей, в доставке «Купер» просят 519 рублей, столько же попросят в «Перекрестке».
Тем временем в России скоро подорожают колбасные изделия. За сосиски придется заплатить на 10% дороже.