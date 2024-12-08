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Posted 8 декабря, 03:12

Published 8 декабря, 03:12

Modified 8 декабря, 04:14

Updated 8 декабря, 04:14

У винограда крупные ягоды

В Новосибирск привезли знаменитый гигантский виноград

8 декабря 2024, 03:12
Фото: 1MI. У винограда крупные ягоды
До Новосибирска долетел знаменитый виноград: он отличается от других, сообщают горожане.

В Новосибирске продают редкий сорт винограда, который вызвал ажиотаж в Корее и Японии. Он называется «Шайн мускат». Впервые его вывели в Японии. Его отличие в крупных ягодах.

Блогеры делают с ним обзоры, которые собирают тысячи просмотров в соцсетях. Теперь его завезли и в Новосибирск. Стоит он не дешево.

В магазинах за него просят разную сумму. В «Ленте» килограмм стоит 600 рублей, в доставке «Купер» просят 519 рублей, столько же попросят в «Перекрестке».

Тем временем в России скоро подорожают колбасные изделия. За сосиски придется заплатить на 10% дороже.

Колбаса и сосиски резко подорожают — когда ждать роста цен
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