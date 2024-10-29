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Торговцы

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Октябрь
В Новосибирске разогнали стихийный базар на Гусинобродском шоссе
В Новосибирске прошел рейд по нелегальным продавцам в районе Гусинобродского шоссе, рассказывает мэрия.
29 октября, 01:57
Сентябрь
У «черных» торговцев на новосибирском Хилке изъяли автомобиль
У торговца забрали автомобиль из-за нелегальной продажи цветов, сообщает мэрия Новосибирска.
2 сентября, 05:14
Июль
Облава на нелегальных мигрантов-торговцев из Хилка пройдет в Новосибирске
В Новосибирске состоится очередной рейд по выявлению незаконной торговли в Хилокском микрорайоне, сообщили в МВД.
25 июля, 04:02
Апрель
На выбрасывающих гниющие отходы торговцев пожаловались новосибирцы
Продавцы фруктов и овощей ежедневно заваливают мусорные баки у площади Маркса испорченным товаром, сообщает паблик АСТ-54.
28 апреля, 08:57

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