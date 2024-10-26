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Posted 26 октября, 04:41

Published 26 октября, 04:41

Modified 26 октября, 04:43

Updated 26 октября, 04:43

Спорткомплекс имеет нового владельца

Новосибирский ЛДС отдали в собственность мэрии

26 октября 2024, 04:41
Фото: 1MI
Спорткомплекс имеет нового владельца
ЛДС в Кольцово передали муниципалитету, о чем информирует министерство спорта Новосибирской области.

Ледовый дворец спорта, который находится в Кольцово, передали в собственность администрации Новосибирска. За этот объект власти заплатят 391 млн рублей. Такая сумма выделана из бюджета региона, пишет «Ъ-Сибирь». Деньги подрядчик получит не сразу, а за два года.

Дворец построили три года назад. Он достигает три тысячи квадратов. В планах, возведение дополнительных объектов на территории, где будут проходить занятия для борьбы и гимнастики.

В Новосибирске намерены снести «шарик», который находится у театра «Глобус». Эту постройку считают несогласованной.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Правительство#Мэрия#ЛДС#Собственность
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