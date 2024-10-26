Новосибирский ЛДС отдали в собственность мэрии

Ледовый дворец спорта, который находится в Кольцово, передали в собственность администрации Новосибирска. За этот объект власти заплатят 391 млн рублей. Такая сумма выделана из бюджета региона, пишет «Ъ-Сибирь». Деньги подрядчик получит не сразу, а за два года.