Новосибирский ЛДС отдали в собственность мэрии

Posted 26 октября, 04:41
Published 26 октября, 04:41
Modified 26 октября, 04:43
Updated 26 октября, 04:43
Ледовый дворец спорта, который находится в Кольцово, передали в собственность администрации Новосибирска. За этот объект власти заплатят 391 млн рублей. Такая сумма выделана из бюджета региона, пишет «Ъ-Сибирь». Деньги подрядчик получит не сразу, а за два года.
Дворец построили три года назад. Он достигает три тысячи квадратов. В планах, возведение дополнительных объектов на территории, где будут проходить занятия для борьбы и гимнастики.
В Новосибирске намерены снести «шарик», который находится у театра «Глобус». Эту постройку считают несогласованной.