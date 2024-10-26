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Собственность

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2024
Новосибирский ЛДС отдали в собственность мэрии
ЛДС в Кольцово передали муниципалитету, о чем информирует министерство спорта Новосибирской области.
26 октября, 04:41
Заброшенные дачи могут забрать у владельцев — как этого избежать
Принят закон, обязывающий собственников использовать земельные участки по назначению, иначе им грозит штраф или даже изъятие участка.
15 августа, 09:21
Отель «Борвиха» под Новосибирском незаконно присвоила себе берег водохранилища
Частный отель вернет в собственность государства часть берега, который незаконно присвоили его владельцы, сообщили в прокуратуре.
29 июля, 11:33
Бесхозной оказалась дорога к ледовой площадке «Сибирь-Арена» в Новосибирске
Автомобильная дорога, ведущая к новой ледовой арене, не состоит на муниципальном балансе, сообщили в профильном департаменте мэрии.
22 июля, 07:28
О судьбе пляжа Академгородка не смогли договориться мэрия Новосибирска и СО РАН
16 мая, 03:00
Вице-спикер новосибирского Заксобрания просит Минобороны отдать военный городок
14 мая, 11:59
2023
Мэрия Новосибирска хочет продать свою долю в автовокзале в 2024 году
27% от общей долевой собственности недостроенного автовокзала на Красном проспекте, принадлежащие муниципалитету, внесены в план приватизации на 2024 год
26 октября 2023, 04:29
Минобороны отказалось от стелы Ленинградско-Павловской дивизии в Новосибирске
19 апреля 2023, 03:51
В Новосибирске здания бывшего детсада в Академгородке безвозмездно передали РПЦ
В Новосибирске три здания безвозмездно переданы в собственность Русской православной церкви. В них уже долгое время размещается православная гимназия
23 февраля 2023, 02:36

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