Мэрия Новосибирска хочет продать свою долю в автовокзале в 2024 году

Инициатором строительства нового здание автовокзала на муниципальном земельном участке в 2003 году выступило ЗАО «Олдви». Предполагалось, что строительство будет идти на деньги инвесторов, заинтересованных в получении площадей в здании. Стройка должна была быть завершена в 2005 году. Однако строительство до сих не завершилось, в 2012 году «Олдви» было признано банкротом. В списке инвесторов насчитывается более 30 физических и юридических лиц.