Мэрия Новосибирска хочет продать свою долю в автовокзале в 2024 году

Posted Вчера, 04:29
Published Вчера, 04:29
Modified Вчера, 04:57
Updated Вчера, 04:57
Доля в размере 26,93% в праве общей долевой собственности в недостроенном здании автовокзала на Красном проспекте, 4, принадлежащая мэрии Новосибирска, внесена в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2024 год. Соответствующее решение горсовета опубликовано на официальном сайте муниципалитета.
Решение о приватизации было принято в связи с большим количеством собственников недостроя и сложными взаимоотношениями между ними. В этой ситуации шансы муниципалитета увеличить свою долю, чтобы эффективно распоряжаться имуществом, были очень низкими, пишет издание РБК-Новосибирск со ссылкой на председателя комиссии по муниципальной собственности Совета депутатов Новосибирска Сергея Бондаренко.
Начальная стоимость доли мэрии в здании автовокзала — 34,82 млн руб. В случае отказа других собственников от приобретения предполагается провести торги по реализации имущества.
Инициатором строительства нового здание автовокзала на муниципальном земельном участке в 2003 году выступило ЗАО «Олдви». Предполагалось, что строительство будет идти на деньги инвесторов, заинтересованных в получении площадей в здании. Стройка должна была быть завершена в 2005 году. Однако строительство до сих не завершилось, в 2012 году «Олдви» было признано банкротом. В списке инвесторов насчитывается более 30 физических и юридических лиц.