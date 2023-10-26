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Posted Вчера, 04:29

Published Вчера, 04:29

Modified Вчера, 04:57

Updated Вчера, 04:57

Новое здание автовокзала начали строить в начале 2000-х

Мэрия Новосибирска хочет продать свою долю в автовокзале в 2024 году

26 октября 2023, 04:29
Фото: 2GIS
Новое здание автовокзала начали строить в начале 2000-х

В Новосибирске приватизируют долю мэрии в автовокзале в 2024 году

27% от общей долевой собственности недостроенного автовокзала на Красном проспекте, принадлежащие муниципалитету, внесены в план приватизации на 2024 год

Доля в размере 26,93% в праве общей долевой собственности в недостроенном здании автовокзала на Красном проспекте, 4, принадлежащая мэрии Новосибирска, внесена в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2024 год. Соответствующее решение горсовета опубликовано на официальном сайте муниципалитета.

Решение о приватизации было принято в связи с большим количеством собственников недостроя и сложными взаимоотношениями между ними. В этой ситуации шансы муниципалитета увеличить свою долю, чтобы эффективно распоряжаться имуществом, были очень низкими, пишет издание РБК-Новосибирск со ссылкой на председателя комиссии по муниципальной собственности Совета депутатов Новосибирска Сергея Бондаренко.

Начальная стоимость доли мэрии в здании автовокзала — 34,82 млн руб. В случае отказа других собственников от приобретения предполагается провести торги по реализации имущества.

Инициатором строительства нового здание автовокзала на муниципальном земельном участке в 2003 году выступило ЗАО «Олдви». Предполагалось, что строительство будет идти на деньги инвесторов, заинтересованных в получении площадей в здании. Стройка должна была быть завершена в 2005 году. Однако строительство до сих не завершилось, в 2012 году «Олдви» было признано банкротом. В списке инвесторов насчитывается более 30 физических и юридических лиц.

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#Транспорт#Новосибирск#Мэрия#Собственность#Приватизация
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