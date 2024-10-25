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Приватизация

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Памятники Алтайской железной дороги в Новосибирске хотят продать в частные руки
25 октября, 07:45
Всего 18 муниципальных аптек осталось в Новосибирске — до чего довела приатизация
После приватизации «Новосибирской аптечной сети» в городе останется только 18 филиалов из 55.
4 октября, 07:15
В приватизацию завода «Сибсельмаш» вмешался прокурор Новосибирска
20 июня, 12:07
Мэрия Новосибирска высказалась о приватизации убыточного стадиона «Спартак»
15 мая, 07:52
«Это преступление!» — в Новосибирске приватизируют крупные муниципальные компании
28 марта, 05:26
В Новосибирске могут приватизировать МУП «САХ» и аптечную сеть
3 марта, 07:51
2023
Мэрия Новосибирска хочет продать свою долю в автовокзале в 2024 году
27% от общей долевой собственности недостроенного автовокзала на Красном проспекте, принадлежащие муниципалитету, внесены в план приватизации на 2024 год
26 октября 2023, 04:29

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