Posted Сегодня, 02:36
Published Сегодня, 02:36
Modified Сегодня, 03:05
Updated Сегодня, 03:05
Три здания на улице Академической в Академгородке переданы в дар РПЦ, сообщает пресс-служба епархиального управления. Акт о передаче недвижимости в собственность подписал руководитель Территориального управления Олег Галлямов. Ранее в этих зданиях работал детский сад, а с 1992 года функционирует частная православная гимназия имени Сергия Радонежского.
Как отмечают в епархиальном управлении, гимназия "функционирует в режиме школы-лаборатории", где современные гуманитарные и естественно-научные дисциплины переплетаются с духовным воспитанием.
В 2022 году православная гимназия вошла в топ-5 школ Новосибирска, где выпускники показали самые высокие результаты ЕГЭ.