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Posted Сегодня, 02:36

Published Сегодня, 02:36

Modified Сегодня, 03:05

Updated Сегодня, 03:05

В Новосибирске здания бывшего детсада в Академгорододе безвозмездно передали РПЦ

23 февраля 2023, 02:36
Фото: 1MI
РПЦ использовало эти здания с 1992 года

Три здания в новосибирском Академгородке Росимущество подарило РПЦ

В Новосибирске три здания безвозмездно переданы в собственность Русской православной церкви. В них уже долгое время размещается православная гимназия

Три здания на улице Академической в Академгородке переданы в дар РПЦ, сообщает пресс-служба епархиального управления. Акт о передаче недвижимости в собственность подписал руководитель Территориального управления Олег Галлямов. Ранее в этих зданиях работал детский сад, а с 1992 года функционирует частная православная гимназия имени Сергия Радонежского.

Как отмечают в епархиальном управлении, гимназия "функционирует в режиме школы-лаборатории", где современные гуманитарные и естественно-научные дисциплины переплетаются с духовным воспитанием.

В 2022 году православная гимназия вошла в топ-5 школ Новосибирска, где выпускники показали самые высокие результаты ЕГЭ.

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#Недвижимость#Церковь#Собственность#Общество#Новосибирск
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