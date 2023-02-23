Три здания на улице Академической в Академгородке переданы в дар РПЦ, сообщает пресс-служба епархиального управления. Акт о передаче недвижимости в собственность подписал руководитель Территориального управления Олег Галлямов. Ранее в этих зданиях работал детский сад, а с 1992 года функционирует частная православная гимназия имени Сергия Радонежского.