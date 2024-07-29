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Published Сегодня, 11:33

Modified Сегодня, 11:35

Updated Сегодня, 11:35

Участок вернут

Отель «Борвиха» под Новосибирском незаконно присвоила себе берег водохранилища

29 июля 2024, 11:33
Фото: atas.info
Участок вернут
Частный отель вернет в собственность государства часть берега, который незаконно присвоили его владельцы, сообщили в прокуратуре.

Проверка показала, что отель самовольно занял берег залива в Бердске. Общая площадь участка — 1,8 тысячи квадратов. Береговая полоса числилась в собственности юрлица, который занимался санаторно-курортным обслуживанием.

На деле же, это нарушало закон. С требованием вернуть землю государству обратились прокуроры в суд. После разбирательств судья решил, что у коммерсантов прав на участок не было, поэтому они обязаны его вернуть.

В настоящий момент постановление суда еще не вступило в законную силу и его можно обжаловать. Когда решение будет законно, землю вернут в федеральную собственность.

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