Отель «Борвиха» под Новосибирском незаконно присвоила себе берег водохранилища

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Проверка показала, что отель самовольно занял берег залива в Бердске. Общая площадь участка — 1,8 тысячи квадратов. Береговая полоса числилась в собственности юрлица, который занимался санаторно-курортным обслуживанием.
На деле же, это нарушало закон. С требованием вернуть землю государству обратились прокуроры в суд. После разбирательств судья решил, что у коммерсантов прав на участок не было, поэтому они обязаны его вернуть.
В настоящий момент постановление суда еще не вступило в законную силу и его можно обжаловать. Когда решение будет законно, землю вернут в федеральную собственность.