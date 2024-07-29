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Берег

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2024
Отель «Борвиха» под Новосибирском незаконно присвоила себе берег водохранилища
Частный отель вернет в собственность государства часть берега, который незаконно присвоили его владельцы, сообщили в прокуратуре.
29 июля, 11:33
Берег разрушается: что творится на новосибирском Обском море и почему подключился СК
В Новосибирской области постепенно разрушается берег Обского моря: ситуация заинтересовала СКР, сообщили в Информационном ведомстве.
31 мая, 02:04
2023
Новосибирцы обрадовались мидиям в Оби, но это оказались обыкновенные беззубки
Жители Новосибирска обнаружили моллюсков в реке Обь, похожих на мидии. Оказалось, что эти моллюски — беззубки обыкновенные.
4 августа 2023, 04:41
В Новосибирской области мужчина спас 8-летнего мальчика на озере — его лодку унесло
Мужчина спас 8-летнего мальчика, которого унесло на надувной лодке порывом ветра на озере Свистуново в Новосибирской области.
21 июля 2023, 03:06

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