Posted Сегодня, 04:41
Published Сегодня, 04:41
Modified Сегодня, 05:04
Updated Сегодня, 05:04
В Новосибирске сибиряки обнаружили в реке Обь моллюсков, которые напоминают мидии. Один из пользователей Telegram-канала «Новосибирск с огоньком» опубликовал фотографию этого водного обитателя и спросил у подписчиков, как можно приготовить такую находку.
В комментариях ему объяснили, что это не мидия, а беззубка обыкновенная, которые встречаются в пресноводных водоемах.
Некоторые горожане попросили вернуть беззубку обратно в реку, так как они способствуют очистке воды. Однако другие указали, что нельзя есть пресноводных моллюсков, так как они могут быть переносчиками опасных заболеваний и гельминтов.