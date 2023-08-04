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Published Сегодня, 04:41

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Новосибирцы обрадовались мидиям в Оби, но это оказались обыкновенные беззубки

4 августа 2023, 04:41
Фото: 1MI
Мидии нашли на берегу

Новосибирцы нашли мидии в реке Обь

Жители Новосибирска обнаружили моллюсков в реке Обь, похожих на мидии. Оказалось, что эти моллюски — беззубки обыкновенные.

В Новосибирске сибиряки обнаружили в реке Обь моллюсков, которые напоминают мидии. Один из пользователей Telegram-канала «Новосибирск с огоньком» опубликовал фотографию этого водного обитателя и спросил у подписчиков, как можно приготовить такую находку.

Фото: Telegram-канал «Новосибирск с огоньком»

В комментариях ему объяснили, что это не мидия, а беззубка обыкновенная, которые встречаются в пресноводных водоемах.

Некоторые горожане попросили вернуть беззубку обратно в реку, так как они способствуют очистке воды. Однако другие указали, что нельзя есть пресноводных моллюсков, так как они могут быть переносчиками опасных заболеваний и гельминтов.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Берег#Обь#Река Обь
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