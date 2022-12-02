В Новосибирске заворачивают в пленку книги за авторством иноагентов

"Мы в подсобку отнесли все, что не упаковано. Часть книг была запаяна в плёнку издательствами, потому что они маркированы знаком "18+". Но что-то продавалось и без пленки. Сейчас мы сами их должны упаковать. Специального аппарата у нас нет, обходимся подручными средствами. Это какое-то время займет", - рассказал консультант одного из книжных.