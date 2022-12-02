В Новосибирске заворачивают в пленку книги за авторством иноагентов

Журналист "BFM-Новосибирск" побывал в трех магазинах. Написанные иноагентами книги временно убрали из ассортимента, на полки они возвращаются в упаковке - чтобы нельзя было пролистать, сообщает он. Так, в пленку уже завернули произведения Екатерины Шульман, Михаила Зыгаря, Дмитрия Глуховского, Дмитрия Быкова, которых российские власти считают СМИ-иноагентами.
"Мы в подсобку отнесли все, что не упаковано. Часть книг была запаяна в плёнку издательствами, потому что они маркированы знаком "18+". Но что-то продавалось и без пленки. Сейчас мы сами их должны упаковать. Специального аппарата у нас нет, обходимся подручными средствами. Это какое-то время займет", - рассказал консультант одного из книжных.
В четверг вступил в силу новый закон об иноагентах, упаковка книг – одно из его требований.
Ранее активисты, имена которых не разглашают, написали в Министерство культуры Новосибирской области донос о ЛГБТ-пропаганде в детском спектакле "Первого театра".