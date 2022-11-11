Новосибирский микроминиатюрист обвинил Книгу рекордов Гиннеса в русофобии

Напомним, что Анискин знаменит не только в Новосибирске, но и за пределами России. Он уже входил в Книгу рекордов Гиннеса с самой маленькой в мире монетой. За карьеру он создал более 200 авторских экспонатов. Ранее политолог назвал причину проявления русофобии в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане.