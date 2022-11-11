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Новосибирский микроминиатюрист обвинил Книгу рекордов Гиннеса в русофобии

Сегодня, 03:39
Фото: Сиб.фм
Работа мастера - мини очки
Владимир Анискин – микроминиатюрист из Новосибирска, заподозрил Книгу рекордов Гиннеса в русофобии.

По словам Анискина, он уже несколько месяцев не может попасть в личный кабинет. Из-за этого он не видит статус своих заявок в Книгу рекордов Гиннеса.

Микроминиатюрист уверен, что заявки и аккаунты россиян намеренно блокируют организаторы. Новосибирец подал еще две заявки в Книгу рекордов — мини деревянная ложка (2,4 мм) и самые маленькие очки (1,5 мм).

«После начала операции личный кабинет был заблокирован, невозможно в него войти. Смена пароля ни к чему не приводит... Ну а связано это, конечно, с русофобией», — заявил Сиб.фм мастер.

Напомним, что Анискин знаменит не только в Новосибирске, но и за пределами России. Он уже входил в Книгу рекордов Гиннеса с самой маленькой в мире монетой. За карьеру он создал более 200 авторских экспонатов. Ранее политолог назвал причину проявления русофобии в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане.

#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск
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