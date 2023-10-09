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Мужчина воевал в Чечне

Ветерану Чечни из Новосибирска отказали в участке после 15 лет ожидания

9 октября 2023, 03:59
Фото: 1MI
Мужчина воевал в Чечне
В Новосибирске ветерану, принявшему участие в чеченской войне, отказали в предоставлении земельного участка после 15-летнего ожидания.

Владимир, житель Новосибирска, отправился в Чечню в 1995 году, когда ему было всего 20 лет. После возвращения он начал строить свою жизнь. В 2008 году он встал на очередь для получение земельного участка, который полагается ветеранам боевых действий в Чечне. Однако, только осенью 2023 года ему пришел ответ, что он не является нуждающимся в жилье.

Сейчас Владимиру 48 лет, и он работает в транспортной компании. Он рассчитывал использовать возможные выплаты на ремонт квартиры. Но ему сообщили, что никакие средства ему не положены, даже несмотря на его статус ветерана. Возмущенный таким обращением, новосибирец задается вопросом, зачем вообще есть такие льготы, если они не применимы к нему, пишет НГС.

Координатор движения «У военнослужащих тоже есть права» Алексей Ковалев объясняет, что ранее всем ветеранам боевых действий полагалась земля. Однако сейчас ввели возможность получить денежную компенсацию. В Новосибирской области для этого нужно быть нуждающимся в жилье, хотя в других регионах такого ограничения нет. Ковалев считает, что данное ограничение должно быть убрано, так как многие ветераны не смогут получить ни землю, ни выплаты из-за него.

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#Общество#Новосибирск#Ветеран#Льготы#Жилье#Закон#Эмилия Губарева#Военный#Права
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