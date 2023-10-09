Ветерану Чечни из Новосибирска отказали в участке после 15 лет ожидания

Владимир, житель Новосибирска, отправился в Чечню в 1995 году, когда ему было всего 20 лет. После возвращения он начал строить свою жизнь. В 2008 году он встал на очередь для получение земельного участка, который полагается ветеранам боевых действий в Чечне. Однако, только осенью 2023 года ему пришел ответ, что он не является нуждающимся в жилье.