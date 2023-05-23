Удостоверение ветерана боевых действий (ВБД) свидетельствует о присвоении гражданину РФ этого почетного статуса, а также о его праве на льготы, установленные федеральным законом «О ветеранах». О том, кто из новосибирцев может получить удостоверение ВБД и что для этого нужно — читайте в статье.

Что дает удостоверение в 2023 году Кто может получить удостоверение ветерана боевых действий Куда обратиться в Новосибирской области для оформления удостоверения