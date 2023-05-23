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Как оформить удостоверение ветерана боевых действий в Новосибирской области

23 мая 2023, 15:55
Фото: 1MI
Как оформить удостоверение ветерана боевых действий в Новосибирской области
Удостоверение ветерана боевых действий (ВБД) свидетельствует о присвоении гражданину РФ этого почетного статуса, а также о его праве на льготы, установленные федеральным законом «О ветеранах». О том, кто из новосибирцев может получить удостоверение ВБД и что для этого нужно — читайте в статье.

Что дает удостоверение в 2023 году

Ветераны боевых действий получают различные льготы и денежные пособия от Правительства РФ. Кроме того, на получение льгот могут рассчитывать члены семей обладателей статуса ВБД. В прошлом году сумма ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) для этой категории льготников составляла 3481,85 рубля, а с февраля 2023 года выросла до 3896,19 рубля (+11,9%).

Также ветераны имеют право на получение набора социальных услуг (НСУ), в числе которых бесплатные рецептурные препараты и лечение в санатории (по показаниям), включая оплату проезда до медучреждения и обратно. При этом от НСУ можно отказаться и получать вместо этого увеличенную сумму выплаты в месяц.

Помимо этого, ветеранам боевых действий положены следующие льготы:

  • бесплатная жилплощадь для нуждающихся в улучшении жилищных условий при постановке на учет до 1 января 2005 года; получившим удостоверение ВБД после этой даты жилплощадь предоставляется на условиях соцнайма;
  • оплата половины стоимости услуг ЖКХ;
  • приоритет при оформлении членства в жилищных и гаражных кооперативах, а также при покупке земельных участков;
  • продолжение обслуживания в ведомственных медучреждениях;
  • безвозмездная выдача протезно-ортопедических изделий или полная оплата самостоятельно приобретенных устройств;
  • получение новой профессии или повышение квалификации за счет нанимателя на работу и др.

Некоторые из перечисленных преференций распространяются также на вдов и родителей погибших или безвестно пропавших ветеранов боевых действий.

Что дает удостоверение в 2023 годуЧто дает удостоверение в 2023 году
Что дает удостоверение в 2023 году
Фото: 1MI

Кто может получить удостоверение ветерана боевых действий

Удостоверение ВБД могут получить военнослужащие, а также работники МВД и ФСБ, участвовавшие в боевых действиях — в том числе в спецоперации (СВО).

Кроме того, в апреле этого года российский президент утвердил закон «О внесении изменений в Федеральный закон „О ветеранах“, и теперь на получение ветеранского статуса могут претендовать также ополченцы и добровольцы, оборонявшие границы республик Донбасса с 11 мая 2014 года.

А еще, согласно принятым поправкам, получить удостоверение ВБД теперь могут и контрактники, принимавшие участие в спецоперации на территориях ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, а также в Запорожской области и на Херсонщине с тридцатого сентября минувшего 2022 года.

Кто может получить удостоверение ветерана боевых действийКто может получить удостоверение ветерана боевых действий
Кто может получить удостоверение ветерана боевых действий
Фото: 1MI

Куда обратиться в Новосибирской области для оформления удостоверения

Удостоверения ВБД выдают военные комиссариаты в рамках приказа министра обороны Российской Федерации № 595 от 29 сентября 2017 года. Как правило, оформление удостоверения ВБД начинается перед отправкой военнослужащего в зону СВО. Для этого военным нужно написать рапорт, а гражданским — заявление.

Кадровики воинской части (в/ч) также оформляют доверенность на одного из родственников заявителя для получения документа и полагающихся по нему льгот. В последующем готовое удостоверение можно получить в управлении кадров военного округа или непосредственно в в/ч.

Доброволец из числа жителей Новосибирской области также может подать заявление о выдаче документа в военкомат по месту постановки на учет или месту жительства, приложив документы, подтверждающие факт несения службы в составе добровольческого отряда. В случае утери этих данных военкомат сам занимается их розыском.

Заявление рассматривается в срок до тридцати дней, и при положительном решении итогом обращения становится выдача удостоверения ВБД. Если в выдаче документа отказано, заявителю сообщается причина отказа.

Куда обратиться в Новосибирской области для оформления удостоверенияКуда обратиться в Новосибирской области для оформления удостоверения
Куда обратиться в Новосибирской области для оформления удостоверения
Фото: 1MI
#Новосибирск#Ветеран#Боевые действия#Льготы#Военнослужащий
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