Posted Сегодня, 15:55
Published Сегодня, 15:55
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Updated Сегодня, 15:56
Ветераны боевых действий получают различные льготы и денежные пособия от Правительства РФ. Кроме того, на получение льгот могут рассчитывать члены семей обладателей статуса ВБД. В прошлом году сумма ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) для этой категории льготников составляла 3481,85 рубля, а с февраля 2023 года выросла до 3896,19 рубля (+11,9%).
Также ветераны имеют право на получение набора социальных услуг (НСУ), в числе которых бесплатные рецептурные препараты и лечение в санатории (по показаниям), включая оплату проезда до медучреждения и обратно. При этом от НСУ можно отказаться и получать вместо этого увеличенную сумму выплаты в месяц.
Помимо этого, ветеранам боевых действий положены следующие льготы:
Некоторые из перечисленных преференций распространяются также на вдов и родителей погибших или безвестно пропавших ветеранов боевых действий.
Удостоверение ВБД могут получить военнослужащие, а также работники МВД и ФСБ, участвовавшие в боевых действиях — в том числе в спецоперации (СВО).
Кроме того, в апреле этого года российский президент утвердил закон «О внесении изменений в Федеральный закон „О ветеранах“, и теперь на получение ветеранского статуса могут претендовать также ополченцы и добровольцы, оборонявшие границы республик Донбасса с 11 мая 2014 года.
А еще, согласно принятым поправкам, получить удостоверение ВБД теперь могут и контрактники, принимавшие участие в спецоперации на территориях ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, а также в Запорожской области и на Херсонщине с тридцатого сентября минувшего 2022 года.
Удостоверения ВБД выдают военные комиссариаты в рамках приказа министра обороны Российской Федерации № 595 от 29 сентября 2017 года. Как правило, оформление удостоверения ВБД начинается перед отправкой военнослужащего в зону СВО. Для этого военным нужно написать рапорт, а гражданским — заявление.
Кадровики воинской части (в/ч) также оформляют доверенность на одного из родственников заявителя для получения документа и полагающихся по нему льгот. В последующем готовое удостоверение можно получить в управлении кадров военного округа или непосредственно в в/ч.
Доброволец из числа жителей Новосибирской области также может подать заявление о выдаче документа в военкомат по месту постановки на учет или месту жительства, приложив документы, подтверждающие факт несения службы в составе добровольческого отряда. В случае утери этих данных военкомат сам занимается их розыском.
Заявление рассматривается в срок до тридцати дней, и при положительном решении итогом обращения становится выдача удостоверения ВБД. Если в выдаче документа отказано, заявителю сообщается причина отказа.