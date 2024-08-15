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Боевые действия

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2024
Что происходит в Курской области: ситуация на вечер 15 августа
15 августа, 12:45
2023
Как оформить удостоверение ветерана боевых действий в Новосибирской области
23 мая 2023, 15:55
2022
Депутаты Антонов из Новосибирска и Бойко из Греции схватились по поводу спецоперации
17 мая 2022, 08:14
На «Азовстали» ночью 17 мая 2022 сдались в плен 300 бойцов ВСУ: последние новости
17 мая 2022, 02:35
Карта обстрелов регионов России, граничащих с Украиной, за время спецоперации
12 мая 2022, 04:24
Боевые действия на Украине 11 мая 2022: где граница ЛНР на карте спецоперации
11 мая 2022, 09:57
Какие регионы России граничат с Украиной и подвергались обстрелам в апреле 2022
29 апреля 2022, 10:41
Что сказал Путин генсеку ООН про «Азовсталь»: последние новости по Украине 27 апреля
27 апреля 2022, 02:52
Карта завода «Азовсталь» в Мариуполе: что происходит 26 апреля после отмены штурма
26 апреля 2022, 02:30
Карта завода «Азовсталь» в Мариуполе: что происходит 25 апреля после отмены штурма
25 апреля 2022, 02:25
Карта завода «Азовсталь» в Мариуполе: что происходит 23 апреля после отмены штурма
23 апреля 2022, 02:22
Карта завода «Азовсталь» в Мариуполе: что происходит 22 апреля после отмены штурма
22 апреля 2022, 03:08
Боевые действия на Украине 22 апреля 2022: последние новости и карта спецоперации
22 апреля 2022, 02:40
Путин отменил штурм «Азовстали» в Мариуполе, Шойгу был готов взять завод за 3-4 дня
21 апреля 2022, 08:02
Штурм завода «Азовсталь» в Мариуполе: что происходит 21 апреля 2022
21 апреля 2022, 03:16
Боевые действия на Украине 21 апреля 2022: последние новости и карта спецоперации
21 апреля 2022, 02:33
Штурм завода «Азовсталь» в Мариуполе: что происходит 20 апреля 2022
20 апреля 2022, 03:15
Боевые действия на Украине 20 апреля 2022: последние новости и карта спецоперации
20 апреля 2022, 02:28
Штурм завода «Азовсталь» в Мариуполе: что происходит 19 апреля 2022
19 апреля 2022, 05:21
Началась битва за Донбасс 2022 – СМИ сообщают о наступлении по всему фронту
19 апреля 2022, 03:42

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