Боевые действия на Украине 19 апреля 2022: последние новости и карта спецоперации

Posted 19 апреля 2022, 02:45
Published 19 апреля 2022, 02:45
Modified 17 сентября 2022, 07:27
Updated 17 сентября 2022, 07:27
Карта боевых действий на Украине и последние новости о штурме завода «Азовсталь» в Мариуполе сегодня 20 апреля 2022 – в материале Atas.info.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил 18 апреля, что Вооруженные силы России начали «битву за Донбасс», сообщили «Известия». Зеленский заявил о значительном скоплении сил ВС РФ в районах Донбасса и давнюю подготовку к наступлению.
Утром 19 апреля о начале мощнейшей артподготовки и наступлении по всей линии соприкосновения на Донбассе сообщил официальный Телеграм-канал РОССИЯ 24/7 новости. Началась вторая фаза военной спецоперации и решающий этап в освобождении Донбасса, утверждает РОССИЯ 24/7 новости.
Оперативно-тактической авиацией ВКС России нанесены удары по 84-м военным объектам Украины, сообщил на вечернем брифинге Минобороны РФ 18 апреля, генерал-майор Игорь Конашенков.
Уничтожены: в Днепропетровске завод по ремонту головных частей тактических ракет «Точка-У»; в районе населенного пункта Зеленое Поле командный пункт батальона территориальной обороны; в районе населенного пункта Червоная Поляна два склада боеприпасов и хранилище топлива.
Также поражены 47 районов сосредоточения живой силы противника с военной техникой и 22 огневые позиции артиллерии украинских войск. Ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по 331-му военному объекту.
Утром 18 апреля высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в районе Львова нанесен удар по 124-му объединенному центру обеспечения тыла командования сил логистики ВСУ. Уничтожен логистический центр и находившиеся в нём крупные партии иностранного вооружения, поступившие за последние 6 дней на Украину от США и европейских стран. Военные эксперты считают, что уничтожено оружие производства стран НАТО и США.
По данным СМИ обновленная карта хода специальной военной операции на Украине может выглядеть следующим образом.