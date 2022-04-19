Боевые действия на Украине 19 апреля 2022: последние новости и карта спецоперации

Утром 18 апреля высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в районе Львова нанесен удар по 124-му объединенному центру обеспечения тыла командования сил логистики ВСУ. Уничтожен логистический центр и находившиеся в нём крупные партии иностранного вооружения, поступившие за последние 6 дней на Украину от США и европейских стран. Военные эксперты считают, что уничтожено оружие производства стран НАТО и США.