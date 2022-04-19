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Posted 19 апреля 2022, 02:45

Published 19 апреля 2022, 02:45

Modified 17 сентября 2022, 07:27

Updated 17 сентября 2022, 07:27

Боевые действия на Украине 19 апреля 2022: последние новости и карта спецоперации

Боевые действия на Украине 19 апреля 2022: последние новости и карта спецоперации

19 апреля 2022, 02:45
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Утром 19 апреля появились сообщения, что Вооруженные силы РФ наносят удары по всей линии соприкосновения. Началась битва за Донбасс, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Вооруженные силы РФ нанесли удары по большому числу военных объектов, сообщает Минобороны РФ.

Карта боевых действий на Украине и последние новости о штурме завода «Азовсталь» в Мариуполе сегодня 20 апреля 2022 – в материале Atas.info.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 18 апреля, что Вооруженные силы России начали «битву за Донбасс», сообщили «Известия». Зеленский заявил о значительном скоплении сил ВС РФ в районах Донбасса и давнюю подготовку к наступлению.

Началась битва за Донбасс 2022 – СМИ сообщают о наступлении по всему фронту
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Утром 19 апреля о начале мощнейшей артподготовки и наступлении по всей линии соприкосновения на Донбассе сообщил официальный Телеграм-канал РОССИЯ 24/7 новости. Началась вторая фаза военной спецоперации и решающий этап в освобождении Донбасса, утверждает РОССИЯ 24/7 новости.

Оперативно-тактической авиацией ВКС России нанесены удары по 84-м военным объектам Украины, сообщил на вечернем брифинге Минобороны РФ 18 апреля, генерал-майор Игорь Конашенков.

Штурм завода «Азовсталь» в Мариуполе: что происходит 19 апреля 2022
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Уничтожены: в Днепропетровске завод по ремонту головных частей тактических ракет «Точка-У»; в районе населенного пункта Зеленое Поле командный пункт батальона территориальной обороны; в районе населенного пункта Червоная Поляна два склада боеприпасов и хранилище топлива.

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Также поражены 47 районов сосредоточения живой силы противника с военной техникой и 22 огневые позиции артиллерии украинских войск. Ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по 331-му военному объекту.

Утром 18 апреля высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в районе Львова нанесен удар по 124-му объединенному центру обеспечения тыла командования сил логистики ВСУ. Уничтожен логистический центр и находившиеся в нём крупные партии иностранного вооружения, поступившие за последние 6 дней на Украину от США и европейских стран. Военные эксперты считают, что уничтожено оружие производства стран НАТО и США.

По данным СМИ обновленная карта хода специальной военной операции на Украине может выглядеть следующим образом.

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#Политика#Армия#Минобороны#Боевые действия#Донбасс
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