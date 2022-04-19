Началась битва за Донбасс 2022 – СМИ сообщают о наступлении по всему фронту

На возможность котла в Донбассе ранее в интервью Atas.info указывал и ветеран Афганистана, зампредседателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов. «Стягиваются резервы, чтобы, во-первых занять выгодные позиции, во-вторых, провести разведку, уточнить задачи. И по общему плану начинать работать по уничтожению этой крупной группировки, которая осталась в окружении в Донбассе. Там не полный котел, насколько я знаю, и надо завершить их окружение полностью», - говорил Андрей Панферов.