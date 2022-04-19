atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 19 апреля 2022, 03:42

Published 19 апреля 2022, 03:42

Modified 17 сентября 2022, 07:27

Updated 17 сентября 2022, 07:27

Началась битва за Донбасс 2022 – СМИ сообщают о наступлении по всему фронту

Началась битва за Донбасс 2022 – СМИ сообщают о наступлении по всему фронту

19 апреля 2022, 03:42
Фото: Медиахолдинг1Mi.
О начале битва за Донбасс заявил президент Украины Владимир Зеленский. 19 апреля СМИ сообщают о мощных ударах ВС РФ по всей линии соприкосновения.

СМИ и телеграм-каналы сообщают об активизации боевых действий в Донбассе по всей линии соприкосновения в ночь на 19 апреля 2022. «Практически по всей линии соприкосновения в Донбассе наносятся удары. Началась вторая фаза Спецоперации и решающий этап в освобождении Донбасса», - сообщает о начале «мощнейшего наступления» ТГ канал РОССИЯ 24/7 новости.

«Прямо сейчас ВКС России и артиллерия наносят мощнейшие удары по позициям и объектам ВСУ на Донбассе. Страшные взрывы на горе Карачун под Краматорском, где дислоцируются ВСУ, и на украинских позициях под Славянском», - сообщил утром 19 апреля ТГ канал сетевого издания «Русская весна».

Боевые действия на Украине 19 апреля 2022: последние новости и карта спецоперации
Узнать подробнее

Ранее, президент Украины Владимир Зеленский заявил 18 апреля, что Вооруженные силы России начали «битву за Донбасс», сообщили «Известия». Зеленский говорил о значительном скоплении сил ВС РФ в районах Донбасса и давнюю подготовку к наступлению.

На вечернем брифинге Минобороны РФ 18 апреля сообщалось об ударах по значительному числу военных объектов на Украине. Оперативно-тактической авиацией ВКС России нанесены удары по 84-м военным объектам Украины. Ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по 331-му военному объекту.

Штурм завода «Азовсталь» в Мариуполе: что происходит 19 апреля 2022
Узнать подробнее

«Силы Луганской и Донецкой народных республик вместе с российскими войсками начали большое наступление на донбасскую группировку вооруженных сил Украины (ВСУ). Широкий фронт сдвинулся в р-не между Гуляйполем и Большой Новоселкой. Цель: с использованием удобного рельефа выход на Покровск, соединение с восточной группировкой, «замыкание» донбасского мешка. Предполагаемый итог: замыкание кольца вокруг донбасской группировки ВСУ», - пишет ИА «News-front».

«К 9 мая может быть победа в Донбассе», - депутат Панферов об окончании спецоперации
Узнать подробнее

На возможность котла в Донбассе ранее в интервью Atas.info указывал и ветеран Афганистана, зампредседателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов. «Стягиваются резервы, чтобы, во-первых занять выгодные позиции, во-вторых, провести разведку, уточнить задачи. И по общему плану начинать работать по уничтожению этой крупной группировки, которая осталась в окружении в Донбассе. Там не полный котел, насколько я знаю, и надо завершить их окружение полностью», - говорил Андрей Панферов.

Материалы по теме
1000 морпехов сдались в плен в Мариуполе силам ДНР - спецоперация на УкраинеБоевые действия на Украине 19 апреля 2022: последние новости и карта спецоперацииШтурм завода «Азовсталь» в Мариуполе: что происходит 19 апреля 2022
#Политика#Минобороны#Боевые действия#Донбасс
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика