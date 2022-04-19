Началась битва за Донбасс 2022 – СМИ сообщают о наступлении по всему фронту

Posted 19 апреля 2022, 03:42
Published 19 апреля 2022, 03:42
Modified 17 сентября 2022, 07:27
Updated 17 сентября 2022, 07:27
СМИ и телеграм-каналы сообщают об активизации боевых действий в Донбассе по всей линии соприкосновения в ночь на 19 апреля 2022. «Практически по всей линии соприкосновения в Донбассе наносятся удары. Началась вторая фаза Спецоперации и решающий этап в освобождении Донбасса», - сообщает о начале «мощнейшего наступления» ТГ канал РОССИЯ 24/7 новости.
«Прямо сейчас ВКС России и артиллерия наносят мощнейшие удары по позициям и объектам ВСУ на Донбассе. Страшные взрывы на горе Карачун под Краматорском, где дислоцируются ВСУ, и на украинских позициях под Славянском», - сообщил утром 19 апреля ТГ канал сетевого издания «Русская весна».
Ранее, президент Украины Владимир Зеленский заявил 18 апреля, что Вооруженные силы России начали «битву за Донбасс», сообщили «Известия». Зеленский говорил о значительном скоплении сил ВС РФ в районах Донбасса и давнюю подготовку к наступлению.
На вечернем брифинге Минобороны РФ 18 апреля сообщалось об ударах по значительному числу военных объектов на Украине. Оперативно-тактической авиацией ВКС России нанесены удары по 84-м военным объектам Украины. Ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по 331-му военному объекту.
«Силы Луганской и Донецкой народных республик вместе с российскими войсками начали большое наступление на донбасскую группировку вооруженных сил Украины (ВСУ). Широкий фронт сдвинулся в р-не между Гуляйполем и Большой Новоселкой. Цель: с использованием удобного рельефа выход на Покровск, соединение с восточной группировкой, «замыкание» донбасского мешка. Предполагаемый итог: замыкание кольца вокруг донбасской группировки ВСУ», - пишет ИА «News-front».
На возможность котла в Донбассе ранее в интервью Atas.info указывал и ветеран Афганистана, зампредседателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов. «Стягиваются резервы, чтобы, во-первых занять выгодные позиции, во-вторых, провести разведку, уточнить задачи. И по общему плану начинать работать по уничтожению этой крупной группировки, которая осталась в окружении в Донбассе. Там не полный котел, насколько я знаю, и надо завершить их окружение полностью», - говорил Андрей Панферов.