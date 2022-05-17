На «Азовстали» ночью 17 мая 2022 сдались в плен 300 бойцов ВСУ: последние новости

После нескольких недель штурма, а позже – блокирования, с завода «Азовсталь» в Мариуполе, превращенного в крепость, начали сдаваться в плен окруженные украинские военные. «Около 300 боевиков вышли из «Азовстали», - сообщил журналист RT Максим Тоури в личном телеграм-канале. По его информации около 50 сдавшихся ранены. Их увезли, чтобы оказать медпомощь в клинике Новоазовска – на территории ДНР. Не нуждающихся в медицинской помощи на автобусах увезли в направлении Еленовки.