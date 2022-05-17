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Posted 17 мая 2022, 02:35

Published 17 мая 2022, 02:35

Modified 17 сентября 2022, 07:31

Updated 17 сентября 2022, 07:31

Территория "Азовстали" на карте Мариуполя

На «Азовстали» ночью 17 мая 2022 сдались в плен 300 бойцов ВСУ: последние новости

17 мая 2022, 02:35
Фото: Медиахолдинг1Mi. Территория "Азовстали" на карте Мариуполя
Сообщается, что 300 украинских военнослужащих покинули укрепления завода «Азовсталь» в Мариуполе, чтобы сдаться в плен. Раненых отвезли в главное медучреждение Новоазовска, сообщил ночью 17 мая 2022фронтовой корреспондент RT.

После нескольких недель штурма, а позже – блокирования, с завода «Азовсталь» в Мариуполе, превращенного в крепость, начали сдаваться в плен окруженные украинские военные. «Около 300 боевиков вышли из «Азовстали», - сообщил журналист RT Максим Тоури в личном телеграм-канале. По его информации около 50 сдавшихся ранены. Их увезли, чтобы оказать медпомощь в клинике Новоазовска – на территории ДНР. Не нуждающихся в медицинской помощи на автобусах увезли в направлении Еленовки.

Украинский лидер Владимир Зеленский не отрицает пленение группы военных на «Азовстали», сообщает Lenta.ru. Ранее глава батальона «Восток» народной милиции ДНР Александр Ходаковский рассказал российскому телевидению, что начались переговоры о капитуляции части защитников «Азовстали».

Путин отменил штурм «Азовстали» в Мариуполе, Шойгу был готов взять завод за 3-4 дня
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21 апреля 2022 Владимир Путин отменил штурм «Азовстали» на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Ранее, в интервью Atas.info новосибирский депутат и ветеран войны в Афганистане Андрей Панферов рассказал о подземных укреплениях, созданных на «Азовстали».

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#Политика#Спецоперация#Боевые действия
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