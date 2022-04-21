Боевые действия на Украине 21 апреля 2022: последние новости и карта спецоперации

На встрече Сергей Шойгу сказал, что для «завершения работы на «Азовстали» требовалось еще 3-4 дня. «Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела», - решил Путин. Подробнее - в материале Atas.info.