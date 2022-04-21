Боевые действия на Украине 21 апреля 2022: последние новости и карта спецоперации

Posted 21 апреля 2022, 02:33
Published 21 апреля 2022, 02:33
Modified 17 сентября 2022, 07:27
Updated 17 сентября 2022, 07:27
Владимир Путин приказал Сергею Шойгу отменить штурм «Азовстали» в Мариуполе 21 апреля на встрече с министром обороны. «Мы должны думать о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров», - заявил президент.
На встрече Сергей Шойгу сказал, что для «завершения работы на «Азовстали» требовалось еще 3-4 дня. «Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела», - решил Путин. Подробнее - в материале Atas.info.
Вооруженные Силы РФ и подразделения Народной Милиции ЛНР взяли под полный контроль населенный пункт Кременная, превращенный украинскими националистами в укрепрайон. В результате стремительных и слаженных действий штурмовых отрядов удалось избежать серьезных разрушений объектов городской инфраструктуры и жилых домов, сообщил на брифинге Минобороны РФ 21 апреля, генерал-майор Игорь Конашенков.
Ракетными войсками и артиллерией за сутки нанесены удары по 1001-му военному объекту Украины. Среди них поражены: 58 пунктов управления, 162 огневые позиции украинской артиллерии, а 771 опорный пункт и районы скопления живой силы и украинской военной техники в населенных пунктах Маяки, Дибровное, Мазановка, Долина Краснополье, Великая Камышеваха, Червоное, Вернополье, Пашковка, Дмитровка, Новая Дмитровка, Высокий, Черноглазовка, Слатино, Золочев, Партизанское, Александровка, а также Шевченково Николаевской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 140 самолетов, 106 вертолетов, 511 беспилотных летательных аппаратов, 254 зенитных ракетных комплекса, 2410 танков и других боевых бронированных машин, 262 установки реактивных систем залпового огня, 1046 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2259 единицы специальной военной автомобильной техники.
По данным СМИ обновленная карта хода специальной военной операции на Украине может выглядеть следующим образом.