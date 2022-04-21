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Posted 21 апреля 2022, 02:33

Published 21 апреля 2022, 02:33

Modified 17 сентября 2022, 07:27

Updated 17 сентября 2022, 07:27

Боевые действия на Украине 21 апреля 2022: последние новости и карта спецоперации

Боевые действия на Украине 21 апреля 2022: последние новости и карта спецоперации

21 апреля 2022, 02:33
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Президент Путин приказал министру обороны отменить штурм завода «Азовсталь» в Мариуполе 21 апреля 2022. В Донбассе взят населенный пункт Кременная.

Владимир Путин приказал Сергею Шойгу отменить штурм «Азовстали» в Мариуполе 21 апреля на встрече с министром обороны. «Мы должны думать о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров», - заявил президент.

На встрече Сергей Шойгу сказал, что для «завершения работы на «Азовстали» требовалось еще 3-4 дня. «Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела», - решил Путин. Подробнее - в материале Atas.info.

Штурм завода «Азовсталь» в Мариуполе: что происходит 21 апреля 2022
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Вооруженные Силы РФ и подразделения Народной Милиции ЛНР взяли под полный контроль населенный пункт Кременная, превращенный украинскими националистами в укрепрайон. В результате стремительных и слаженных действий штурмовых отрядов удалось избежать серьезных разрушений объектов городской инфраструктуры и жилых домов, сообщил на брифинге Минобороны РФ 21 апреля, генерал-майор Игорь Конашенков.

1000 морпехов сдались в плен в Мариуполе силам ДНР - спецоперация на Украине
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Ракетными войсками и артиллерией за сутки нанесены удары по 1001-му военному объекту Украины. Среди них поражены: 58 пунктов управления, 162 огневые позиции украинской артиллерии, а 771 опорный пункт и районы скопления живой силы и украинской военной техники в населенных пунктах Маяки, Дибровное, Мазановка, Долина Краснополье, Великая Камышеваха, Червоное, Вернополье, Пашковка, Дмитровка, Новая Дмитровка, Высокий, Черноглазовка, Слатино, Золочев, Партизанское, Александровка, а также Шевченково Николаевской области.

Путин отменил штурм «Азовстали» в Мариуполе, Шойгу был готов взять завод за 3-4 дня
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Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 140 самолетов, 106 вертолетов, 511 беспилотных летательных аппаратов, 254 зенитных ракетных комплекса, 2410 танков и других боевых бронированных машин, 262 установки реактивных систем залпового огня, 1046 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2259 единицы специальной военной автомобильной техники.

По данным СМИ обновленная карта хода специальной военной операции на Украине может выглядеть следующим образом.

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#Политика#Спецоперация#Минобороны#Боевые действия
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