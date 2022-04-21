Штурм завода «Азовсталь» в Мариуполе: что происходит 21 апреля 2022

Posted 21 апреля 2022, 03:16
Published 21 апреля 2022, 03:16
Modified 17 сентября 2022, 07:27
Updated 17 сентября 2022, 07:27
Министр обороны Сейргей Шойгу доложил Президенту РФ Владимиру Путину 21 апреля о ходе боев за «Азовсталь» в Мариуполе. Путин приказал отменить штурм металлургического комбината. «Мы должны думать о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров», - заявил президент. Путин еще раз предложил сдаться заблокированным на «Азовстали» военнослужащим Украины, и подчеркнул, что пленным гарантируется жизнь и достойное обращение.
Перед этим Сергей Шойгу считал, что для «завершения работы на «Азовстали» требовалось еще 3-4 дня.
«Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела», - решил Путин.
Днем раньше киевские власти «проигнорировали российские инициативы, проявили бесчеловечное отношение и не отдали приказа украинским военнослужащим сложить оружие», заявил 20 апреля начальник Национального центра управления обороной, генерал-полковник Михаил Мизинцев. Ранее он же сообщал о предложении Вооруженных сил РФ украинским подразделениям, блокированным на «Азовстали», сдаться и сложить оружие.
Но пятеро украинских военных вышли с территории «Азовстали» и сдались, сообщила 20 апреля Народная милиция ДНР.
В тот же день президент Украины Владимир Зеленский предложил обменять российских военнопленных на украинских боевиков, окруженных в Мариуполе. «Мы готовы к разным форматам обмена наших людей (находящихся в Мариуполе, – ред.) на российских людей, российских военных», – цитирует Зеленского РИА Новости.
Ранее специальные группы начали штурм завода «Азовсталь», заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин 19 апреля: «Штурмовые группы, которые были подобраны специально для штурма этого объекта, они уже приступили к своей работе».
Войска РФ и силы ДНР окружили город Мариуполь 7 марта, с тех пор идет зачистка города. Он взят под контроль, но бои продолжаются вокруг завода «Азовсталь», где остаются части националистического полка «Азов», против бойцов которого в России расследуется уголовное дело.
Металлургический комбинат «Азовсталь» в Мариуполе превращен в укрепрайон. «Завод «Азовсталь» превратили в крепость за восемь лет. Даже стальные листы, которые производил завод, использовали, чтобы обшить изнутри долговременные огневые точки, убежища и переходы в тоннелях. Там под землей еще одна «Азовсталь». Это было создано еще при Советской власти, но они восемь лет они его оборудовали. Легких боев там не будет», - пояснял в интервью Atas.info ветеран Афганистана, орденоносец, зампредседателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панфёров.
Ранее, по информации Минобороны РФ, под Мариуполем неоднократно сбивали вертолеты, отправленные для эвакуации командиров нацбатальона «Азов».