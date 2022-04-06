Карта военной спецоперации на Украине: последние новости на сегодня 6 апреля 2022

Posted 6 апреля 2022, 02:30
Published 6 апреля 2022, 02:30
Modified 17 сентября 2022, 07:23
Updated 17 сентября 2022, 07:23
5 апреля сорвана очередная попытка эвакуировать главарей националистического батальона «Азов» из Мариуполя. Два украинских вертолета Ми-8, пытавшихся прорваться к городу со стороны моря, были сбиты из переносных зенитных ракетных комплексов.
«Ранее мы неоднократно и по всем доступным каналам доводили киевскому режиму наши предложения о возможности выхода добровольно сложивших оружие подразделений украинских вооруженных сил из Мариуполя. Однако данные предложения киевским режимом постоянно игнорируются», - заявил на вечернем брифинге Минобороны РФ 5 апреля, специальный представитель ведомства Игорь Конашенков.
За минувший день Вооруженные силы РФ уничтожили высокоточными ракетами командный пункт подразделения территориальной обороны, хранилище топлива и завод по ремонту бронетанковой техники в населенных пунктах Золочев и Чугуев.
Войска ЛНР продолжают наступление на позиции украинской 24–ой отдельной механизированной бригады. Идут бои на восточной окраине населенного пункта Новотошковское.
На Северодонецком направлении подразделения ЛНР прорвали оборону 57 мотопехотной бригады ВСУ, уничтожив до 50 человек личного состава и 9 единиц бронетехники, и ведут бой на окраине Замуловки.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 125 самолетов, 93 вертолета, 403 беспилотных летательных аппарата, 1981 танк и другие боевые бронированные машины, 854 орудия полевой артиллерии и миномета.
По данным СМИ (РИА Новости) обновленная карта хода специальной военной операции на Украине может выглядеть следующим образом.