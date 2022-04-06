Карта военной спецоперации на Украине: последние новости на сегодня 6 апреля 2022

«Ранее мы неоднократно и по всем доступным каналам доводили киевскому режиму наши предложения о возможности выхода добровольно сложивших оружие подразделений украинских вооруженных сил из Мариуполя. Однако данные предложения киевским режимом постоянно игнорируются», - заявил на вечернем брифинге Минобороны РФ 5 апреля, специальный представитель ведомства Игорь Конашенков.