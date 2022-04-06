atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 6 апреля 2022, 02:30

Published 6 апреля 2022, 02:30

Modified 17 сентября 2022, 07:23

Updated 17 сентября 2022, 07:23

Карта военной спецоперации на Украине: последние новости на сегодня 6 апреля 2022

Карта военной спецоперации на Украине: последние новости на сегодня 6 апреля 2022

6 апреля 2022, 02:30
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Пресечена новая попытка эвакуации из Мариуполя командиров нацбатальона «Азов» - сбиты два вертолета ВСУ, сообщает Минобороны РФ. Войска ДНР и ЛНР продолжают наступательные бои.

5 апреля сорвана очередная попытка эвакуировать главарей националистического батальона «Азов» из Мариуполя. Два украинских вертолета Ми-8, пытавшихся прорваться к городу со стороны моря, были сбиты из переносных зенитных ракетных комплексов.

«Ранее мы неоднократно и по всем доступным каналам доводили киевскому режиму наши предложения о возможности выхода добровольно сложивших оружие подразделений украинских вооруженных сил из Мариуполя. Однако данные предложения киевским режимом постоянно игнорируются», - заявил на вечернем брифинге Минобороны РФ 5 апреля, специальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

За минувший день Вооруженные силы РФ уничтожили высокоточными ракетами командный пункт подразделения территориальной обороны, хранилище топлива и завод по ремонту бронетанковой техники в населенных пунктах Золочев и Чугуев.

Войска ЛНР продолжают наступление на позиции украинской 24–ой отдельной механизированной бригады. Идут бои на восточной окраине населенного пункта Новотошковское.

На Северодонецком направлении подразделения ЛНР прорвали оборону 57 мотопехотной бригады ВСУ, уничтожив до 50 человек личного состава и 9 единиц бронетехники, и ведут бой на окраине Замуловки.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 125 самолетов, 93 вертолета, 403 беспилотных летательных аппарата, 1981 танк и другие боевые бронированные машины, 854 орудия полевой артиллерии и миномета.

По данным СМИ (РИА Новости) обновленная карта хода специальной военной операции на Украине может выглядеть следующим образом.

Материалы по теме
Все выплаты ветеранам боевых действий 2022, включая участников спецоперацииПотери армии России и ВСУ за месяц спецоперации объявлены Минобороны РФУчастники спецоперации на Украине признаны ветеранами боевых действий: закон подписан
#Политика#Спецоперация#Армия#Минобороны#Боевые действия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика