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Потери армии России и ВСУ за месяц спецоперации объявлены Минобороны РФ

26 марта 02:43
Фото: Медиахолдинг1Mi
1351 военнослужащий РФ погиб за месяц проведения спецоперации на Украине, сообщил первый замначальника Генштаба ВС РФ на брифинге 25 марта. Безвозвратные потери ВСУ оцениваются Минобороны РФ в 14 тысяч человек.

До начала специальной военной операции ВСУ вместе с нацгвардией насчитывали 260 тыс. 200 военнослужащих. За месяц боевых действий их потери составили порядка 30 тыс. человек, в том числе более 14 тысяч — безвозвратные и около 16 тысяч — санитарные, заявил первый замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской на брифинге 25 марта 2022.

Из 2 416 украинских танков и бронемашин уничтожено 1 587 единиц; из 152 самолетов — 112, из 149 вертолетов — 75; из 36 БПЛА «Байрактар ТБ2» — 35; из 180 комплексов ПВО С-300 и «Бук М1» — 148. По оценке Минобороны РФ практически полностью уничтожены украинские воздушные силы и система ПВО, а также военно-морские силы страны.

В ходе специальной военной операции погиб 1 351 российский военнослужащий, 3 825 человек получили ранения по данным на 25 марта.

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«Все решения по поддержке семей государство возьмет на себя, поднятие детей вплоть до получения высшего образования, полное погашение кредитов, решение жилищного вопроса », - сообщил генерал-полковник Сергей Рудской.

Более 3,5 тыс. военнослужащих награждены высокими государственными наградами, за мужество и героизм, проявленные во время спецоперации.

Министерство обороны РФ доложило о результатах, достигнутых за месяц специальной военной операции на Украине, на брифинге 25 марта. Какие города блокированы ВС РФ, и какой урон нанесен военной инфраструктуре Украины – в материале Atas.info.

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