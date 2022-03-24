atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Во время спецоперации на Украине погиб 28-летний военный из Новосибирской области

24 марта 06:58
Фото: Администрация Куйбышевского района
Об этом сообщил глава Куйбышевского района Олег Караваев.
Сюжет
Украина

В ходе проведения специальной операции на Украине погиб мужчина из Новосибирской области. Трагичную весть сообщил глава Куйбышевского района Олег Караваев на сайте администрации 24 марта.

Семену Нестеренко было 28 лет. Сибиряк скончался 18 марта 2022 года.

«В ходе военной спецоперации на Донбассе 18 марта 2022 года героически погиб наш земляк Семен Андреевич Нестеренко. Ему было 28 лет. Выбрав делом своей жизни служение Отечеству, Семен до конца остался верным воинской присяге и Родине, показал настоящий пример стойкости, мужества и патриотизма», - говорится в опубликованном сообщении.

Глава района выразил соболезнования родным и близким Семена Нестеренко. Прощание с военным пройдет в городе Куйбышеве. О дате и времени похорон сообщат позже.

Материалы по теме
Военнослужащий из Новосибирской области погиб на УкраинеВо время спецоперации на Донбассе погиб 24-летний офицер из Новосибирской областиПенсионер на Lada погиб при столкновении с ГАЗелью по Новосибирском
#Новости#Украина#Спецоперация#2022#Происшествия
Подпишитесь
Очереди из добровольцев заметили у военкомата в Новосибирске
Вчера, 17:46
Памятник воинам-толмачевцам раскололся при демонтаже под Новосибирском
Сегодня, 09:48
В Новосибирске на авиакомпанию возбудили дело из-за задержки рейса
Сегодня, 11:19
Жительница Новосибирска не смогла улететь в Турцию из-за ажиотажа на билеты
Сегодня, 10:44
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52