В ходе проведения специальной операции на Украине погиб мужчина из Новосибирской области. Трагичную весть сообщил глава Куйбышевского района Олег Караваев на сайте администрации 24 марта.
Семену Нестеренко было 28 лет. Сибиряк скончался 18 марта 2022 года.
«В ходе военной спецоперации на Донбассе 18 марта 2022 года героически погиб наш земляк Семен Андреевич Нестеренко. Ему было 28 лет. Выбрав делом своей жизни служение Отечеству, Семен до конца остался верным воинской присяге и Родине, показал настоящий пример стойкости, мужества и патриотизма», - говорится в опубликованном сообщении.
Глава района выразил соболезнования родным и близким Семена Нестеренко. Прощание с военным пройдет в городе Куйбышеве. О дате и времени похорон сообщат позже.