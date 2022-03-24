Известно, что около 9 утра пенсионер за рулём «Лада» проезжал по трассе К-05 «Здвинск – Барабинск». В какой-то момент мужчина решил обогнать попутный автомобиль, в заносе он врезался в автомобиль ГАЗ, за рулём которого находился 34-летний водитель.