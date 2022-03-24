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Пенсионер на Lada погиб при столкновении с ГАЗелью по Новосибирском

24 марта 06:05
Фото: ГИБДД Новосибирска
Пожилого водителя LADA Priora занесло на новосибирской трассе в Газель, и он погиб в результате столкновения.

В четверг, 24 марта, в Новосибирской области погиб 72-летний водитель машины LADA Priora при ДТП с ГАЗелью. Об этом сообщает ГИБДД по региону.

Известно, что около 9 утра пенсионер за рулём «Лада» проезжал по трассе К-05 «Здвинск – Барабинск». В какой-то момент мужчина решил обогнать попутный автомобиль, в заносе он врезался в автомобиль ГАЗ, за рулём которого находился 34-летний водитель.

«В результате аварии владелец LADA погиб на месте, а 72-летняя пассажирка не пострадала. Также от медицинской помощи отказался водитель ГАЗ.

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

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#Новости#ДТП#Происшествия
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